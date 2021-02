Frescas galerías, las estrellas del verano

Es innegable el protagonismo de las galerías y esta realidad no solo responde al clima. Grandes puertas ventana suelen ser el formato elegido para acceder a ellas y en esa línea desde el living, la cocina o el comedor, se las ve.

Esta situación representa dos variables para tener en cuenta: por un lado la decoración de este nuevo espacio del hogar y, por otro, la importancia del diseño de la estructura de la galería, cómo crearla, qué materiales elegir, etc.

Materialidad

Si bien aparecen cada vez más materiales, la madera continúa siendo el más elegido. Sus beneficios son múltiples en costo, facilidad de construcción y, consecuentemente logra posicionarse entre las primeras opciones. En primer lugar, aporta calidez a un espacio semicubierto, la que genera un diálogo entre el interior y exterior.

En segunda instancia, le da continuidad al jardín, al tratarse de una propuesta noble y natural. Por último es versátil, lo que le permite combinar a la perfección con los diversos estilos decorativos: industrial, nórdico o escandinavo, náutico o bohemio, todos presentes en gran parte de los hogares.



Recomendaciones de construcción

Independientemente del diseño de la galería, cubierta o no, es necesario elegir las maderas de acuerdo con su función y forma. Las maderas destinadas a lo estructural o con exposición directa a la intemperie, como columnas, vigas centrales y de borde, deberían ser de “especies duras”, como el quebracho colorado, virapitá, guayubira, incienso, caldén, etc.

Aquellas destinadas a cambios, listones, cierres de planos, cenefas, cielorraso, molduras y complementos se pueden resolver con “especies semi-blandas o blandas” como pino elliotis, paraná, saligna, eucalipto, timbó, guatambú, etc.

Por estar a la intemperie y expuestas al agua, las galerías requieren de un mantenimiento periódico para evitar su deterioro. Se sugiere aplicar productos de protección, con doble filtro solar.

Detalles decorativos

A la hora de decorar estos espacios se recomienda respetar el estilo propio del resto de los ambientes de la casa.

Las galerías son espacios que, con el correr del tiempo, fueron integrándose cada vez al resto de la casa.

Puede ser por la aparición de las grandes aberturas o por la necesidad de generar lugares en contacto con la naturaleza. De cualquier modo, aparecen guiños y señales que muestran un interior y exterior fusionados. La incorporación del catre (ya sea de hierro o de madera) con almohadones o los portarretratos o espejos muestran espacios extensibles del hogar.