Comedor chic

ESPECIAL ESTILO PILAR

Uno de los primeros espacios que invitaba el recorrido oficial

de esta edición de Estilo Pilar, que se llevó a cabo hasta fines

del mes pasado en el complejo Puertos de Escobar, era el firmado por la interiorista Analía López Angriman:

un comedor muy elegante que tenía como vista inmejorable a la laguna que bordeaba el lugar.

Su ambiente, como todos los presentados en la muestra, estaba desarrollado dentro de un container de pequeñas dimensiones en el que, sin embargo, fueron bien resueltas las comodidades que presentaba el proyecto.



Siguiendo el leit motiv del año, que fue enfocado en el concepto picnic, la diseñadora de interiores aseguró que apeló al término, entendiéndolo

como “reunión entre varios y la excusa de un festín”, y lo reflejó en un comedor que invita a la ocasión.

“La consigna fue intercalar en este espacio el diseño Italiano. Me inspiré

en el gran diseñador de los años 50, Gio Ponti, y en el súper actual, que me fascina, Gio Pagani para que me guiaran en ésta oportunidad”, explicó Analía López Angriman.

Y en la misma línea, continuó: “Como reflejo de ello, el diseño y el color están presentes en revestimientos

y muebles. Estos se encuentran sin opacarse unos con otros, ni competir, dando origen a una armónica, relajada y divertida unión”.