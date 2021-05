Adiós a Internet Explorer: no tendrá más actualizaciones en 2022

Internet Explorer, el navegador que Microsoft lanzó hace más de 25 años, dejará de existir el año que viene, precisamente el 15 de junio de 2022. La apuesta de la compañía es hacer crecer a Edge, su otro navegador lanzado hace 6 años.

“El futuro de Internet Explorer en Windows 10 es Microsoft Edge”, señalaron desde el gigante informático, fundado por Bill Gates, en su blog. Edge es “más rápido, más seguro y ofrece una experiencia de navegación más moderna”, reconoció la compañía. Además es compatible con sitios web y aplicaciones más antiguas.

A partir del 15 de junio de 2022 no habrá más soporte técnico para Internet Explorer. No obstante, los sitios diseñados para el viejo navegador se ejecutarán en Edge al menos hasta 2029, aseguró Microsoft. Esto es importante ya que muchas organizaciones “tienen una cantidad sorprendentemente grande de sitios web” basados en tecnología antigua, explicaron.

Internet Explorer 11, la última actualización del navegador, lanzada en 2013 dejó de ser compatible con la app de trabajo compartido de Microsoft, Teams, desde el año pasado. Asimismo, dejará de tener soporte con todas las aplicaciones y servicios del ecosistema de Microsoft 365 a partir del próximo 17 de agosto de 2021.

Esto significa que los usuarios del navegador, aunque podrán seguir usándolo, tendrán una “experiencia degradada o no podrán conectarse a las apps y servicios de Microsoft 365”, como ha informado la compañía en un comunicado.

Historia de un navegador de la primera internet

El proyecto de Internet Explorer comenzó en 1994 y a finales de ese año, Microsoft obtuvo la licencia del producto (de Mosaic, un navegador comercial de la primera hora de internet). La primera versión denominada Microsoft Internet Explorer fue lanzada para Windows 95 en 1995.

En dos años, la empresa lanzó varias actualizaciones y a finales de 1997 estrenó Internet Explorer 4.0. Su éxito provocó una guerra con el navegador Netscape, su principal competidor. El navegador fue un éxito entre 1998 y 2011 porque venía en el combo de Windows, pero llevó a la compañía, precisamente por esto, a un juicio histórico por monopolio.

En 1989, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos inició investigaciones para determinar la legalidad del éxito de Microsoft. Pero nada sucedió. En cambio, en 1994, el Departamento de Justicia investigó a la compañía ya que, en aquel momento, cualquier fabricante de computadoras debía pagar por licencias de MS-DOS aunque no incluyera este sistema operativo en su máquina.

Así, la posición dominante de Microsoft en el mercado del software, y Windows en las computadoras domésticas, obligaba a los fabricantes a firmar contratos abusivos. En 1998, la compañía fue nuevamente denunciada por abuso de poder por su posición dominante con Internet Explorer. Para usar navegadores de la competencia, había que descargarlos e instalarlos, y en el caso del navegador de Microsoft venía instalado por defecto.