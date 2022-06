Microsoft retirará Internet Explorer del mercado este 15 de junio

El navegador, Internet Explorer, que logró controlar el 95 del mercado de los navegadores a principios del 2000, será finalmente retirado del mercado el 15 de junio. En su lugar, Microsoft operará de forma exlusiva con Edge, que es más "seguro y moderno" e integrará los sitios web y aplicaciones basados en el antiguo explorador.

"Con Microsoft Edge, brindamos un camino hacia el futuro de la web sin dejar de respetar el pasado de la web. El cambio era necesario, pero no queríamos dejar atrás aplicaciones y sitios fiables y que aún funcionan", detalló la compañía.

