El peor final para la joven bombera que había desaparecido en Brandsen

Aimé Castillo, la mujer bombero que había desaparecido en la ciudad bonaerense de Coronel Brandsen, fue encontrada muerta.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la víctima, quien era buscada desde el sábado por la tarde, fue hallada ahorcada en un campo sobre la ruta 125.

La joven, de 23 años, había sido vista por última vez cuando se retiró de la casa de su madre en el barrio conocido como "La Dolly", vivienda en la que residió durante los últimos días.

Según allegados, Castillo se quedó en ese domicilio porque afrontaría un momento personal complicado, derivado del reciente fallecimiento de su pareja, quien también era bombero.

En declaraciones a la prensa, Micaela, la hermana de la brigadista, afirmó que el novio se había quitado la vida el 1° de enero.

Las primeras hipótesis señalan que la damnificada oriunda de San Vicente, quien fue hallada por perros de la Policía bonaerense "en una zona arbolada, dentro de una estancia", se habría

suicidado, mientras que tenía todas sus pertenencias.

Alrededor de las 7:30 la madre de Aimé concurrió a trabajar y cuando volvió a su casa su hija ya no estaba porque se habría ido en su bicileta naranja. "No mandó mensajes y no avisó nada",

recordó su hermana.