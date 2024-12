Enamorada del lujo: La colección millonaria de carteras de Wanda

Amante de las primeras marcas, Wanda siempre viste de lujo y no tiene pudor a la hora de mostrarlo en sus redes sociales. De hecho, en su reciente visita a Europa, pasó por su casa en Milán y fotografió tal vez su tesoro más preciado: una imponente colección de carteras súper exclusivas, principalmente de la marca Birkin, que, según entendidos, ascendería al millón y medio de dólares. ¿Cómo hizo la mediática para comprarlas? Esa fue la pregunta que durante días los usarios de redes sociales como X intentaron responder, claro, sin éxito.

Entre su colección, Wanda tiene bolsos Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior y Gucci. “Arriba hay más o menos 20 Birkin. Las grandes, las normales, porque también hay ediciones limitadas, están entre 15 y 30 mil dólares cada una. Ahí hay 600 mil dólares nada más que de esa marca”, contó Yanina Latorre.

Y siguió detallando: “Después tiene un modelo Chanel que está 12 mil dólares. Y de cada una de esa marca tiene cuatro colores”, describió la panelista, que enumeró que valen 4, 7 y 11 mil dólares dependiendo el modelo.

La panelista de “LAM” dijo que las carteras de Louis Vuitton y Gucci que se ven en la foto alcanzarían los 30 mil dólares.

LA JOYITA

Dentro de su colección, Wanda tiene una favorita, claro, y es una Birkin valuada en 300 mil euros. Se la regaló un Mauro desesperado tratando de recomponer la relación después del primer escándalo con la China Suárez. Se trata de una cartera exclusiva catalogada como la “más cara del mundo”: es una edición limitada del modelo Himalaya Birkin de la marca Hermès que tienen muy pocas personas en el mundo, y entre las famosas se destacan Jennifer López, Kim Kardashian, la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, y la mujer de David Beckham, Victoria Beckham.

“Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en él”, aseguró Wanda sobre ese costoso obsequio.

El bolso tiene 30 centímetros de ancho y está confeccionada con la piel del cocodrilo niloticus. En tanto, tiene una capa pintada de un color claro que busca la apariencia de las montañas nevadas del Himalaya, de allí, el nombre del modelo.

LA HISTORIA DE LAS BIRKIN

Las carteras Birkin son consideradas uno de los íconos de la moda de lujo. Su historia, que comenzó de una conversación casual en un avión, ha dejado una huella indeleble en el mundo de la moda y sigue atrayendo a coleccionistas y amantes del lujo. La Birkin no solo representa un objeto de deseo, sino que también es un símbolo de individualidad y estatus en la sociedad moderna.

La historia de la cartera Birkin comienza en 1984 cuando Jane Birkin, actriz y cantante británica, se encontraba en un vuelo de París a Londres. En el mismo avión viajaba Jean-Louis Dumas, el presidente de Hermès. Durante el vuelo, Birkin luchaba por encontrar una bolsa adecuada para sus necesidades, lo que la llevó a expresar su frustración sobre la falta de un diseño funcional y elegante. Dumas, intrigado por la conversación, decidió crear un bolso que cumpliera con esas características.

El primer bolso Birkin fue elaborado a mano en Francia, utilizando cuero de alta calidad. Su diseño combina elegancia y funcionalidad, con espacio suficiente para llevar lo esencial de la vida diaria. Las características distintivas incluyen costuras dobles, un cierre con llave y un formato estructurado que ha hecho del Birkin un clásico intemporal.

Cada bolso Birkin es el resultado de un proceso meticuloso que podría llevar de 25 a 50 horas de trabajo, dependiendo de la complejidad del diseño y los materiales. Esto, junto con la escasez de producción, ha contribuido a que el Birkin se convierta en un artículo muy codiciado.

La exclusividad de las carteras Birkin se ve amplificada por su limitada disponibilidad. Algunas variantes, especialmente aquellas hechas de materiales raros como el cocodrilo o la avestruz, pueden superar los cientos de miles de dólares en subastas. De hecho, algunas modelos de Birkin han alcanzado precios récord, convirtiéndose en inversiones valiosas.

Las personas famosas y los influencers de la moda han contribuido a la popularidad de esta cartera, luciéndola en eventos y logrando que se convierta en un símbolo de prestigio en la cultura contemporánea.

El Birkin no solo es un accesorio de moda, sino que también se ha convertido en un tema recurrente en la literatura y el cine. Su relevancia cultural es tal que ha sido mencionado en numerosas series de televisión, como “Sex and the City”, donde se explora el deseo y la ambición que representa la posesión de un Birkin.