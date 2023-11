La Expo Queso pone en primer plano productos regionales y orgánicos

Hoy es el último día para visitar la 7° edición de la Expo Queso de Lincoln, la feria gastronómica que pone en valor la producción quesera y otros productos característicos de la Región.

Bajo el lema “Solo pensamos en Queso”, la Expo Queso inauguró el pasado viernes y se desarrollará hasta el día de hoy, de 17 a 00, en el salón principal de la Sociedad Rural de Lincoln, situado en la calle Provincia de Córdoba y Soldado Heredia.

Así, con entrada libre y gratuita, los vecinos y visitantes de Lincoln y la zona podrán conocer a los mayores productores y proveedores de la industria quesera que llevan impresos el sello de calidad de la cuenca láctea.

“Estamos contentos y orgullosos por llevar adelante desde el inicio de nuestra gestión esta Expo Queso. Esta es la séptima porque no la pudimos hacer en el año de la pandemia”, resaltó Salvador Serenal, intendente de Lincoln y agregó: “Hoy, luego de estos siete años, realmente son conocidos nuestros quesos porque, cuando hicimos la primera, mucha gente de la ciudad los desconocía. Entonces, la premisa fue esa: que conozcan lo que los linqueños somos capaces de hacer con nuestro trabajo”.

Además, Serenal sostuvo que “queremos que Lincoln no sea solo conocido por sus carnavales, sino por nuestra capacidad de trabajo y de elaboración. Por el ingenio que tenemos y por el valor agregado que generamos, en este caso de la leche”.

Realización de la primera cata

Por su parte, Agustina Llano, directora de Lechería de la provincia de Buenos Aires, expresó su alegría porque “me encontré con una Expo que está espectacular por la calidad que tienen los quesos. Este año la honramos con una cata, un concurso que se basa en el análisis sensorial de los quesos respecto de si cumplen determinados atributos que deberían tener para el tipo de queso que son”. En ese aspecto, explicó que para eso se convocó un jurado de expertos que participaron y analizaron los distintos quesos y le fueron poniendo un puntaje. “En función de ese puntaje, cuando se superan los 85 puntos ya se pueden entregar premios a los quesos”, aclaró Llano. Y agregó: “Tuvimos una cata con quesos de variedades muy gourmet que destacan en la zona y que, además, se sacaron muy buen puntaje”.

En esa misma línea, Florencia Russo, secretaria de Producción de Lincoln, manifestó que “es un orgullo ver todo lo que se montó en esta séptima edición. Estamos muy contentos con la variedad de quesos y con la presentación de los stands”, y sumó: “También con el desempeño de cada uno en la cata, donde obtuvieron muy buenos puntajes y superaron, en muchos casos, los 95 puntos, siendo 100 la excelencia”.

Así, dijo que “eso muestra la calidad del producto y de la materia prima que tiene el partido Lincoln”, que era algo que querían hacer hace varios años y que en la actualidad se pudo lograr gracias al Ministerio de Desarrollo Agrario que ofreció la propuesta, y al INTI que participó con 10 técnicos especializados en quesos.

Trabajo en conjunto

En cuanto a la organización del evento, Serenal destacó el gran trabajo en equipo que desarrolló cada área del Municipio. En ese sentido, César Ferreyra, subsecretario de turismo, expresó su agradecimiento a toda la gente que trabajó detrás del evento y, especialmente, a los queseros que “son los verdaderos protagonistas”. Y sostuvo que la Expo “no es solo un evento gastronómico, sino que también es productivo y turístico. Asocia un montón de ramas”. Además, Ferreyra dijo que “próximamente lo vamos a estar nacionalizando para que Lincoln sea visible en todos lados”.

Por su parte, Aníbal Fernández, presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, lugar donde se desarrolla la Expo, dijo: “Estamos muy contentos de que se usen nuestras instalaciones para la realización de estas cosas, que es una muestra de producción y comercialización de mercadería que se hace acá, en el partido de Lincoln y la Región”.

Así, respecto a la situación actual de los productores, Fernández expresó que “está complicada por el tema de los precios; los costos, a veces, superan los producidos”, y añadió:

“Esperemos que esto se revierta porque el tambo es una actividad que da arraigo a mucha gente en el campo. Hay que hacer un esfuerzo para que el tambo chico sea rentable”.

Los protagonistas

Entre los productores linqueños presentes en la Expo, se puede encontrar a “La Perla”, una empresa familiar donde Diego Staffieri y su mujer se dedican desde hace seis años a la producción de quesos artesanales. Entre los más destacados están los saborizados, el sardo, cremosos y barra. “En este momento sale mucho lo que es para la picada y lo que es saborizado, porque depende mucho de la estación del año”.

“La Perla”, comenzó con la elaboración de quesos en noviembre de 2017. Los primeros fueron el sardo duro y los saborizados con pimienta, albahaca y orégano. A partir del año pasado incorporaron el blando cremoso y, desde hace unos meses, el tybo o barra, con el objetivo de ampliar las posibilidades de comercialización. “Esta es la quinta vez que participamos de la Expo y la vivimos con mucha expectativa. Traemos todo lo que tenemos y le ponemos mucha onda”, contó Diego y expresó que están manejando muy buenos precios y promociones como el descuento con cuenta DNI. “Queremos que la gente se acerque y conozca nuestros productos”, reveló el emprendedor.

Por su parte, Santiago Tricotti, de la empresa Marilac, contó que esta es una PyME láctea de Lincoln que se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad y que distribuye en toda la Región y en la provincia de Buenos Aires. “La fábrica tiene 90 años. Hace 30 años mi papá la alquiló y luego la pudo comprar. Yo sería la segunda generación que lleva adelante la empresa”, y especificó que producen quesos blandos, semiduros y duros.

Actualmente, en la fábrica trabajan 7 personas y producen 11.000 litros de leche diarios, lo que significa más o menos unos 1.000, 1.200 kilos de queso. Además, con siete tambos más que les entregan la leche de forma permanente. “Buscamos siempre la calidad en los quesos y el buen servicio. También tener un precio razonable porque tanto la gente como el mercado lo exige”, manifestó el productor. Lurgo, agregó: “La situación económica está difícil sobre todo para los dos sectores de la cadena, es decir, para el productor tambero porque le aumenta mucho el alimento, y después el transporte de leche y de quesos que está sufriendo aumentos muy grandes”.

En ese sentido, Tricotti dijo que “constantemente me junto con los tamberos para ver la forma de ayudarlos, porque si yo no tengo leche no puedo producir queso. Esto es una cadena”.

Por otro lado, Quesos La Suerte, un clásico linqueño, también está presente en la Expo con las mejores propuestas y a precios muy razonables. “Estamos viviendo el evento con mucha expectativa. Siempre tenemos reuniones previas para ver qué se le puede agregar a la Expo y hacerla interesante para que el público siga viniendo y nos acompañe”, expresó Alejandro Arning, actual responsable de la fábrica. Además, planteó que “la idea es dejar una fecha fija y que todos los años se realice en el mismo fin de semana para que la gente se vaya acostumbrando”.

Productos de la Región

Además de los productores linqueños, de la Expo también participan otros de la Región, como el caso de Silvio Sarco con “El Corral de las Cabras”, un emprendimiento familiar con 12 años de trabajo ubicado a dos kilómetros de Los Toldos.

Allí, la leche que producen la destinan a la elaboración de quesos artesanales a través de la agroecología. “Nuestras cabras tenían parásitos y, hace 5 años, empezamos a pensar que podía haber otras alternativas a la producción tradicional. Así descubrimos que teníamos que devolverle la vida al suelo porque si la tierra estaba sana, las cabras iban a estar saludables y los productos iban a ser de calidad”.

Para Sarco, la agroecología es un trabajo social: “Trabajar a favor de la vida siempre va a ser más rentable. El modelo productivo dominante hace que los números cierren, pero se pierde calidad de vida, nutrientes del suelo y hay muchos costos que no se ven”. En 2011, cuando empezaron, tenían 13 cabras; hoy son 20 machos y 80 cabras de ordeñe que en épocas buenas dan 2 litros de leche por día.

Con la misma, elaboran quesos como el gouda, semiduros y saborizados con aromáticas que cultivan en su huerta. En el emprendimiento trabaja toda la familia y tienen algunos empleados para el ordeñe diario. Sus productos se consiguen en distintos locales de fiambres y quesos en la ciudad de Junín.