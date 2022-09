Fondo común de inversión: cómo funciona y cuáles son sus ventajas

¿Cómo ganar con los fondos comunes de inversión?

Si sos de los que piensa que invertir cuesta trabajo, tiempo y una cantidad de plata que no tenés —o no querés destinar en su totalidad a la inversión—, tal vez es porque no conocés los fondos comunes de inversión.

Este instrumento se presenta como una opción rentable y con mayores flexibilidades de las que puede tener, por ejemplo, un plazo fijo. Además, hay una gran variedad de opciones de fondos comunes de inversión, para que cada tipo de perfil de inversionista encuentre la alternativa que mejor se adapte a sus objetivos.

Pero, ¿qué son exactamente estos fondos, y cómo funcionan? Y, claro, lo más importante: ¿cuáles son los fondos comunes de inversión en Argentina más convenientes?

¿Qué es un fondo común de inversión?

Un fondo común de inversión es un tipo de activo o de instrumento en el que las personas invierten de forma colectiva para, así, obtener mayores rentabilidades de las que obtendrían de manera individual. En este sentido, es un patrimonio formado por los aportes de un grupo de personas que comparten objetivos de rentabilidad y riesgo respecto de las inversiones que realizan.

Así, para poner un ejemplo, a través de la suma de las cuotapartes —los aportes de cada persona—, es más fácil invertir en instrumentos a los que es muy difícil de acceder por cuenta propia: bolsa de valores, acciones de grandes empresas, bonos, etc. Dicho de forma simple: ¿qué es más fácil, comprar un departamento individualmente o juntar plata entre varios para hacer esa compra?

¿Cómo funciona un fondo común de inversión?

Para ingresar a un fondo común de inversión es necesario comprar pequeñas partes del mismo, llamadas cuotapartes, a determinado valor preestablecido -que fluctúa según los precios de los activos que componen la cartera del fondo. La cantidad de cuotapartes adquiridas va a corresponder a la cantidad de plata que se quiera invertir. En este sentido, podría decirse que funcionan de forma similar a las acciones de una empresa: las personas participan de las ganancias —o pérdidas— según el dinero que aportaron.

Una de las ventajas de estos fondos es que los aportes son administrados por un grupo de expertos, quienes son los que deciden qué movimientos de inversión realizar con el capital acumulado. Pueden escoger entre plazos fijos, bonos y/o acciones, entre otros, buscando más y mejores alternativas de inversión para, así, mejorar la rentabilidad del fondo.

¿Cuál es la rentabilidad de los fondos comunes de inversión? Eso dependerá 100% de la cantidad de cuotapartes adquiridas y del tipo de activos que conformen la cartera de cada fondo en particular. Si bien es posible aproximar un valor de ganancias, es sabido que el mercado no es del todo predecible.

Ventajas de invertir en fondos comunes de inversión

⦁ Fácil acceso: basta con una inversión mínima para participar, lo que aumenta las oportunidades incluso para pequeños inversores.

⦁ Diversificación: invertir en un fondo común de inversión permite diversificar la cartera, incrementando las posibilidades de ganancias y reduciendo los riesgos.

⦁ Disponibilidad: podés tener tu dinero devuelta cuando lo necesites, de forma inmediata o en unas horas, según el fondo.

⦁ Transparencia: toda la actividad de los fondos comunes de inversión está regulada y supervisada por los organismos oficiales.

⦁ Seguimiento: los valores de las cuotapartes se publican diariamente.

¿Cuáles son los mejores fondos comunes de inversión?

Esta es otra pregunta que no se puede responder a ciencia cierta, pero a la cual se puede aproximar una respuesta. Lo más importante es, siempre, considerar qué tipo de perfil de inversionista tenés —qué riesgo estás dispuesto a tolerar, por cuánto tiempo querés invertir y en qué tipo de activos.

Dicho esto, se pueden encontrar los siguientes fondos comunes de inversión entres los que mejor rindieron en lo que va del año, según el tipo de fondo.

⦁ Renta fija: invierten en bonos, letras y obligaciones negociables.

⦁ En pesos: Gainvest Estrategia II; Optimum Dynamic Balanced Fund; Cima Ahorro.

⦁ En dólares: IAM Renta Dólares; Gainvest Renta Fija Dólares; Balanz Ahorro en Dólares.

⦁ Renta variable: invierten en acciones del mercado argentino o extranjeras a través de los CEDEARs.

⦁ Delta Recursos naturales; Julio A. Roca Valores Negociables; Tavelli Plus.

⦁ Renta mixta: invierten en acciones y en bonos, buscando un equilibrio entre ambos activos.

⦁ Cima Renta Total; SMR Fondo Común de Inversión; Premier Commodities.



Con esta información, sólo te queda elegir el que más te convenga y se adapte a tus objetivos entre los fondos comunes de inversión. Y luego, comenzar a ver los rendimientos que generen. Como ves, cualquier puede invertir en los lugares correctos.