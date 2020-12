Alberto Fernández anunció hoy un bono para trabajadores comunitarios

El presidente Alberto Fernández anunció el pago de un bono de 5.000 pesos a 50 mil trabajadores comunitarios que cumplieron tareas esenciales durante la pandemia, en un acto que encabezó en la ciudad bonaerense de Moreno junto a referentes de movimientos sociales.

"El bono es el mínimo reconocimiento que ustedes merecen", dijo el jefe de Estado, por momentos emocionado, al encabezar un acto en el partido bonaerense de Moreno que reunió a referentes de los movimientos sociales en el centro cultural "La Chicharra".

El mandatario agradeció a esos trabajadores comunitarios que durante la pandemia realizaron trabajos esenciales en los barrios populares y les dijo que han "hecho una epopeya" en el país para "salvar muchas vidas" con su "compromiso y responsabilidad".

"Lo que merecen en realidad es que el corazón de cada argentino eternamente les diga gracias"

El bono es un incentivo que el Ministerio de Desarrollo Social abonará a todos los trabajadores esenciales del programa Potenciar Trabajo que realicen tareas vinculadas al cuidado de niñas y niños, personas mayores, enfermas y con discapacidad, atención de comedores y centros comunitarios, y de promoción y cuidado de la salud.

Al Presidente lo acompañaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

"Cuando todo esto empezó estábamos realmente desorientados: sabíamos que la Argentina tenía problemas de pobreza y que había sectores que necesitaban del auxilio del Estado, pero lo que no sabíamos era de la profundidad de la crisis que venía, porque ya no era solamente la crisis de la necesidad de alimentarse sino también la crisis de no saber quién se enfermaba y quien no", reflexionó el mandatario.

El Presidente recordó los orígenes de los movimientos sociales, que "nacieron en un momento muy crítico de la Argentina, allá por el 2001 y se quedaron" y valoró que "en cada lugar donde hay gente que necesita, hay una organización social tendiendo la mano".

"Gracias a Dios que existen, de corazón lo digo; porque todo hubiera sido más difícil", enfatizó.

El mandatario valoró también que con su actitud, los movimientos sociales "ponen en evidencia" la "solidaridad y el compromiso con los más humildes".

"Ustedes ponen en evidencia eso que yo más admiro, que es que la mayor solidaridad y el mayor compromiso la tiene la gente humilde con sus vecinos y hermanos humildes. Eso es lo que yo más valoro y francamente más me impresiona. Porque son los que menos tienen los que ponen lo poco que tienen al servicio de los que tienen menos y eso es impresionante", sostuvo Fernández, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, para luego completar que "esa es la mejor Argentina".

Y agregó: "Es la Argentina que se desprende de lo poco que tiene para darle al que tiene menos y cuando uno ve esa Argentina tan rica humanamente, tan rica moralmente, tan rica éticamente y la compara con la Argentina egoísta que concentra y quiere acumular y no quiere repartir se da cuenta lo valioso que es este pueblo".

En otro pasaje de la actividad, en la que anunciara además la extensión del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) en todo el país, el Presidente recordó a Ramona Medina, una trabajadora comunitaria y referente de La Garganta Poderosa en el Barrio 31 que murió por coronavirus al inicio de la pandemia.

Lo hizo al destacar que al igual que ella, los trabajadores comunitarios se "exponen" a la enfermedad "sabiendo el riesgo" que corren para "poner la cara y ayudar al otro que no tiene comida y que necesita alimentarse".

"Todos nos acordamos que existió Ramona y que Ramona dejó su vida ayudando a otros. Y acá hay muchas Ramonas vivas, fuertes, con ganas de seguir", agregó, ante la presencia de Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, en la que militaba la trabajadora comunitaria que falleció en mayo y que venía denunciando la falta del suministro de agua en su barrio y en otros de la Ciudad de Buenos Aires.