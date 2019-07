Murió una niña de cuatro años por gripe A

Una niña de cuatro años murió en Mar del Plata luego de haber contraído gripe A, aun cuando estaba vacunada para prevenir esa enfermedad, según confirmaron desde la Zona Sanitaria VIII.

El fallecimiento se produjo el lunes y tras la confirmación de la causa de muerte ahora se intenta determinar cuál de las cepas es la que desencadenó este final. Los análisis se realizan en el Instituto Nacional de Epidemiología local.

El director de Zona Sanitaria VIII, Mauricio Besteiro, detalló que la menor fue atendida en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) con síntomas gripales que se agravaron y derivaron en complicaciones cardiológicas, las que no pudieron ser resueltas por los médicos.

En el organismo admitieron sorpresa por este caso dado que la víctima tenía toda su vacunación al día y no pertenecía a ningún grupo de riesgo. “El comportamiento de la Influenza en este caso ha sido atípico”, reconoció el epidemiólogo Gastón Rolando, coordinador de Inmunizaciones de Zona Sanitaria VIII.

Ahora esperan estudios específicos para conocer cuál de los tipos de gripe A reconocidos es el que actuó en esta ocasión y si además puede haber intervenido alguna bacteria.

Se trata del primer fallecimiento de gripe A en el distrito y el funcionario pidió a la comunidad no entrar en alarma ni conmoción. Sí recomendó que se cumpla con el plan de vacunación a efectos de contar con las defensas necesarias para evitar esta y otras afecciones que son prevenibles.