Una turista argentina tuvo un grave accidente en México y la familia pide ayuda para traerla

Celeste Cevasco es una joven argentina que tuvo un grave accidente en la isla Holbox, México, y necesita ser trasladada con urgencia para ser intervenida en Argentina. "Se le acortan los tiempos", explicó Daniel, su papá.

"Se olvidó la llave, quiso entrar por la ventana y cayó desde un primer piso", indica. La caída le provocó múltiples fracturas de cadera, sacro, pelvis y hombro y necesita una prótesis de cadera.

"Estamos corriendo con los tiempos, esto pasó entrado el domingo. Hay que operarla y traerla de alguna manera", declara el papá en relación al dinero que están recaudando para conseguir un avión sanitario.

"No tenemos los fondos para operarla allá ni para el avión", agrega y cuenta que desde Cancillería no le ofrecieron respuestas: "Dicen que no tienen presupuesto. Estuve llamando y no nos dicen nada".

Daniel estima que hacen falta unos 80 mil dólares para traer a su hija de 28 años y pasa los datos en caso de que alguien pueda aportar:

- Caja de ahorro en pesos 0542/01120507/47

- Banco: ICBC

- CUIT 0000012728597

- CBU 01505429/01000120507479