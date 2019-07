Murió el periodista y escritor argentino Andrew Graham-Yooll

El periodista argentino Andrew Graham-Yooll, de 75 años y extensa y reconocida trayectoria profesional en medios de comunicación, murió en Londres, adonde había viajado para asistir al casamiento de su nieta.

Así lo confirmaron hoy sus allegados a través de las redes sociales, donde varios periodistas y entidades expresaron sus condolencias.

Graham-Yool era hijo de una inglesa y un escocés pero había nacido en Buenos Aires, donde vivió hasta 1976, cuando tuvo que exiliarse debido al golpe cívico militar.

Regresó a la Argentina en 1982 como corresponsal del diario The Guardian, para cubrir cómo se vivía la Guerra de Malvinas en Argentina y esas crónicas se convirtieron en el libro "Buenos Aires, otoño 1982. La guerra de Malvinas según las crónicas de un corresponsal inglés" que fue reeditado en 2017 al cumplirse 35 años de ese hecho.

Fue director del periódico escrito en inglés Buenos Aires Herald, se desempeñó como Ombudsman del diario Perfil; en la actualidad era columnista del Buenos Aires Time.

"Su profundo compromiso con la búsqueda de la verdad dejó una huella imborrable en el periodismo y la comunidad anglo-argentina", destacó la embajada Británica, al lamentar hoy su fallecimiento con un mensaje en la red social Twitter.

En tanto, FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) lamentó a través de su cuenta en esa misma red social el fallecimiento de "su socio honorario Andrew Graham Yooll" y envió su "pésame a familiares y amigos".

A su vez, el editor Daniel Divinsky en su facebook lamentó la muerte del periodista y destacó una de sus últimas obras, "Goodbye Buenos Aires" una novela autobiográfica que, dijo, tuvo "el honor de editar".

"Falleció anoche en Londres, adonde había llegado 12 horas antes para asistir al casamiento de una de sus nietas, mi amigo Andrew Graham-Yooll, periodista de raza, uno de los valientes que desde el Buenos Aires Herald dirigido por (Robert) Cox publicaba las noticias sobre desapariciones que llevaban los familiares durante la última dictadura cívico militar", escribió el emblemático editor del sello Ediciones de la Flor.

Además, lo definió como "un poeta bilingüe exquisito, traductor de poetas argentinos, redactor de las más precisas cronologías del país que se puedan conseguir" y recordó que publicó "decenas de libros sobre distintos temas, inclusive una novela autobiográfica que tuve el honor de editar: Goodbye Buenos Aires y fue defensor del lector y columnista del diario Perfil, publicó en Página/12 memorables entrevistas y cosechó amistades duraderas".

En Inglaterra el trabajó en los diarios The Daily Telegraph, The Guardian y The Sun antes de ejercer como director en la revista South, y en Index on Censorship y además fue corresponsal en Londres de la revista Tiempo, de Madrid, profesor visitante (Fellow) del Wolfson College de la Universidad de Cambridge.

Graham Yooll (Buenos Aires, 1944) había escrito también "Memoria del miedo (Retrato de un exilio)", "Pequeñas guerras británicas en América latina. Memoria Personal de Malvinas", "De Perón a Videla", "Rosas visto por los ingleses", "En blanco y negro. Represión, censura y olvido en Sudáfrica", "Buenos Aires, Otoño 1982", "Rosas visto por los ingleses" y "Tiempo de Tragedias y Esperanzas 1955-2005", entre muchas otras obras.