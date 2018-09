Lo invitaron a un reencuentro del secundario y se vengó de los que le hicieron bullying

Agustín tiene 24 años y hace seis terminó el secundario. Días atrás, el joven -que vive en La Plata- recibió un mensaje de Whatsapp que estuvo esperando por mucho tiempo: sus ex compañeros de colegio lo agregaron a un grupo para invitarlo a participar de un reencuentro.

Después de que fue incluido en el grupo "Falsa Cena", el joven decidió responder con un largo mensaje en el que les recriminó por el acoso escolar del que fue víctima. "Si quieren hacer una cena reencuentro con sus ex compañeros por qué mejor no se dignan primero a pedirles perdón a los compañeros a los que les hicieron la vida imposible con su permanente bullying", escribió Agustín, aunque no fue lo único que hizo. Tomó capturas de su escrito y las publicó en su cuenta de Twitter sin sospechar que su caso se iba a viralizar e iba a recibir cientos de respuestas.

"Digo, aunque capaz no tiene el mínimo remordimiento y nunca se lo plantearon. Hasta probablemente no terminan de leer esto. Por culpables. Pero sepan que a algunos probablemente les dinamitaron partes de la autoestima durante mucho tiempo después", agregó.

Agustín, que es estudiante de psicología, les dejó en claro que ya había superado aquellos tiempos, pero los recordó para explicar los motivos de su rechazo. "Me parece hipócrita que quieran hacer un reencuentro con gente a la que le hicieron la vida imposible", señaló el joven, que también escribió en nombre de otros ex alumnos que sufrieron por el bullying.

Fue tal el nivel de repercusión que tuvo que dar de baja el mensaje original, ya que por error, publicó un número telefónico de uno de los integrantes del chat. Agustín grabó un video en el que pidió disculpas por la equivocación y nuevamente publicó los chats pero esta vez con el número oculto.

Acá el chat completo: