Una nena de 11 años salvó a su familia de un asalto

Una chica de once años faltó al colegio porque sufría neumonía. Sin embargo, cuando su mamá fue al colegio a entregar el certificado médico, tres ladrones ingresaron a su casa.

La madre de la niña contó a TN que el intento de robo sucedió el pasado miércoles y aseguró que los delincuentes actuaron por encargo de su ex pareja. Gracias al accionar de su hija, los tres fueron detenidos.

“La dejé sola diez minutos porque ella está en reposo, con neumonía. Cuando llegué a la puerta del colegio, me llegó una llamada suya. Me dijo: ‘Mami, vení rápido que están entrando tres chorros‘”, contó Eva, madre de la pequeña heroína.

Tras el llamado al 911, cinco móviles del Comando de Patrullas de Quilmes Este detuvieron a los ladrones, que intentaron escapar por la casa de un vecino. “Cuando llegué con mi hijo más grande ya había un móvil policial en la puerta. Tenían armas y estaban entrando”, indicó Eva, quien aseguró que los tres ladrones actuaron por encargo de su ex pareja: “No tengo ninguna duda. El menor de los ladrones le admitió a mi nena que los había mandado Sebastián Castro, el padre de mi hija menor, a quien no puedo ver hace dos meses. Nos separamos hace un año y medio y estamos en medio de un juicio por alimentos. Ya me venía amenazando“.