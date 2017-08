Cómo le fue a la Argentina en el campeonato mundial de la carne

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Que Argentina es uno de los países con mayor producción agrícola no es ninguna novedad. Trigo, soja, choclo o maíz, por citar algunos ejemplos, son parte de la economía que tiene al país como protagonista en el mercado local y mundial. La carne vacuna, de manera proporcional, es también un sello distintivo a nivel internacional, ya que se relaciona directamente a la Argentina con los cortes de carne más ricos. Justamente fue la gran producción de carne la que ubica a los argentinos como parte de los mayores consumidores de este alimento en el mundo. En muchos períodos el consumo anual per cápita superó los 100 kilogramos (durante el siglo XIX, rondaba los 180 kg. por persona).

Por eso no resulta llamativo que este emblema nacional se destaque en diversas competencias de otros países. Lo que sí es preocupante es que no esté incluido en alguno de ellos, o por lo menos en uno de los más importantes.



El World Steak Challenge reúne a los mayores productores de carne del mundo, para evaluar y premiar cada corte y cada empresa que los provee. En la edición 2017, Argentina no estuvo dentro de los 9 países premiados, algo que sí ocurrió en 2016, cuando el Angus Cross (raza típica de ganado argentino) se llevó una medalla de bronce.

En esta ocasión, Polonia fue el más galardonado. Como mejor filete de solomillo y medalla de oro a su ojo de bife. Estados Unidos, España, Australia e Inglaterra completan el top five de los países que más premios obtuvieron.

Brasil fue el único representante sudamericano, premiado con una medalla de oro por el solomillo de un animal que fue criado durante 28 meses. Según el Instituto de Producción de la Carne Vacuna (IPCVA), durante el segundo trimestre de 2017, la producción de carne en Argentina mostró una leve recuperación respecto a los primeros meses del año.