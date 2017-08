Tras 7 años detienen a un joven que estaba prófugo por el crimen del modelo

PARAGUAY

Un joven que estaba prófugo por el crimen del modelo publicitario Diego Rodríguez, asesinado de tres balazos durante un robo cometido en 2010 en el barrio porteño de Liniers, fue detenido ayer en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, informaron fuentes policiales.

Se trata de Edgar Romero Ruiz Díaz (24), de nacionalidad paraguaya, quien fue apresado al mediodía por efectivos de la División Búsqueda de Prófugos de Policía Federal Argentina (PFA) y con la colaboración del personal de Investigación del Delito de la fuerza local.

Según las fuentes, hasta ayer había cuatro órdenes de captura internacional para este sospechoso, una de ellas por el “robo seguido de muerte” del modelo Rodríguez (27).

Por este caso, y al término de un juicio que terminó en agosto de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 porteño condenó a Diego Aaron Gayoso Sartorio (23) a cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de “portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento”, ya que en su poder se encontró el arma del crimen.

Y como este acusado ya registraba otra condena, a tres años de cárcel en suspenso por “abuso de arma de fuego”, el TOC 6 unificó las penas en seis años y ocho meses de prisión.

De acuerdo con la investigación, dos días después del crimen, efectivos de la comisaría 40º de la PFA realizaban un operativo de rutina en la villa Cildáñez, de la Capital Federal, cuando un grupo de jóvenes los vio y empezó a correr.

Uno de ellos era Gayoso Sartorio, quien en la huida descartó un arma de fuego aunque finalmente fue detenido.

Los investigadores secuestraron esa arma y luego determinaron que se trataba de la pistola Pietro Beretta, calibre 9 milímetros con la numeración limada que se había utilizado para matar a Rodríguez.

El homicidio fue cometido a las 21.30 del 4 de octubre de 2010, cuando el modelo publicitario se dirigía en su camioneta Ford EcoSport a buscar a su novia, a la casa de sus padres, en el pasaje El Chacho 680, de Liniers.

Cuando estaba estacionando, un Fiat Palio gris se le cruzó adelante y dos delincuentes descendieron, lo amenazaron con armas y le exigieron la entrega de la camioneta.

Durante el asalto, el modelo recibió un balazo en la cabeza y quedó tirado adentro de su propio vehículo, mientras que los ladrones escaparon a toda velocidad sin concretar el robo.

Rodríguez fue trasladado al Hospital Santojanni, donde ingresó en gravísimo estado, fue operado dos veces y finalmente murió.

En tanto, horas después del crimen fue encontrado el Palio gris abandonado en Ciudad Oculta, donde dos días más tarde la Policía detuvo a Juan Pablo Peralta, por entonces de 25 años.

Ese joven estuvo detenido dos años, pero al realizarse un primer juicio oral y público fue absuelto y declarado inocente ya que no lo acusaron del crimen ni el fiscal del juicio, Diego Nicholson, ni los abogados querellantes.

Es que un testigo declaró que el joven “estaba enyesado y no se podía mover” al momento del crimen, en tanto que los policías admitieron que, al subirlo al patrullero, también notaron que tenía dificultades para caminar y debía moverse “dando saltitos”.

Peralta, durante la etapa de instrucción, siempre había dicho que era inocente y que en esa época no podía movilizarse porque había sido baleado en una pierna el 16 de septiembre, 18 días antes del crimen.