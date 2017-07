En un mes demolerán el Elefante Blanco y ahí levantarán el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

El 10 de agosto iniciará la demolición "a pico y pala" del histórico edificio Elefante Blanco, de Villa Lugano, donde será construida la nueva sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, junto con una serie de obras por más de 100 millones de pesos para las manzanas aledañas que incluirán el trazado de calles, redes cloacales, pluviales y agua corriente, junto con el soterramiento de la red eléctrica y de fibra óptica.



A la par de la demolición, se realizarán mesas participativas con los vecinos para definir el destino de los nuevos espacios públicos de la zona y, a partir del 26 de octubre, comenzará la construcción de la nueva sede que deberá estar terminada para marzo de 2019.



"Se hizo un estudio de factibilidad que, en función de la zona en la que está el Elefante Blanco, rodeado de viviendas de familias, arrojó que la mejor forma para demolerlo era a través del trabajo de máquinas y no con explosivos. Es lo que suele decirse 'a pico y pala'", explicaron a Télam fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (DHyH).



El nuevo edificio del Ministerio de DHyH estará situado en la avenida Piedra Buena 3250, tendrá 3 pisos y 17.700 metros cuadrados, además de ser "inteligente y sustentable".



El "Elefante Blanco" fue pensado como un hospital que diera respuesta a la epidemia de tuberculosis que afectó al país en la década del '30 pero, luego de una serie de marchas y contramarchas, su construcción quedó trunca en 1955, cuando comenzó la consolidación de un asentamiento informal de viviendas a su alrededor.



De haberse concluido, el imponente edificio de 62.600 m2 de superficie, hoy con 14 pisos, 1 nivel de basamento y 2 subsuelos, podría haber llegado a ser el hospital más grande de América latina.



Luego de que en 1995 la Fundación Madres de Plaza de Mayo readaptara los primeros niveles del Elefante Banco para su uso comunitario, en 2011 tomó posesión del inmueble el Gobierno de la Ciudad, donde encontraron "un edificio sin mantenimiento por más de 80 años; altos niveles de contaminación por residuos y aguas servidas en el subsuelo; un entorno degradado; y 90 familias dentro del predio y 180 familias en las adyacencias".



Las viviendas que rodean el Elefante Blanco forman parte de la Villa 15, más conocida como "Ciudad Oculta" luego de que a partir de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, bajo la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore, se construyera un muro para esconderla de la vista de los turistas extranjeros.



Los trabajos en la zona impactarán sobre los 25.000 habitantes de la Villa -cifra estimada gracias a un estudio de fotometría realizado en 2013- y demandarán una inversión de más de $100 millones en el marco del Plan Nacional de Hábitat.



Se avanzará en tres frentes: sobre el "eje radial" -la calle que circunda el Elefante Blanco y que conecta las avenidas Piedra Buena y Eva Perón-, el "eje ferroviario" -la prolongación de la calle De la Rosa hasta Hubac- y el "entorno del Elefante Blanco".



Sobre el eje radial se hará una puesta en valor de la calle con la construcción de una red pluvial, el soterramiento de red eléctrica y de fibra óptica, además de la construcción de veredas y cunetas y la instalación de luminarias.



Los trabajos sobre el eje ferroviario también incluirán la instalación de servicios públicos y trabajos de veredas y cunetas, además de áreas de descanso con mobiliario urbano, luminarias y puesta en valor de la Plaza Minnie y Mickey, donde se instalará un área de juegos infantiles, parquización y arbolado público.



En el entorno del Elefante Blanco se pondrán en valor de los sectores conformados por las calles De la Rosa, Hubac, Cañada de Gómez y Timoteo Gordillo, donde también se harán arreglos en las calles y veredas, instalación de servicios públicos, un espacio para estacionamiento y un área de descanso con mobiliario, juegos inclusivos y contenedores de basura.



Mientras tanto, muchos de los habitantes del asentamiento que rodea al edificio están preocupados porque, aunque varios llegaron a un acuerdo para la reubicación, no todos lo hicieron.



"Hemos hablado con la gente del Gobierno, pero ya se retiraron y no tuvimos confirmación. Trabajo como remisero y apenas llego a juntar para llegar a fin de mes", expresó a Télam Javier, vecino de Ciudad Oculta de 24 años, con esposa y dos hijos.



Micaela tiene 39 años, vive sin pareja junto a sus seis hijos en una casa a pocos metros del Elefante Blanco y dijo que, a pesar de querer irse del barrio, está "preocupada" porque no puede mudarse con el dinero que le ofrecieron desde el gobierno.



"Yo me quiero ir de acá, pero me dijeron que podían darme 450.000 pesos y esa plata no me alcanza para comprar una casa afuera de acá", dijo.



Según indicaron varios de los vecinos a esta agencia, los representantes del Gobierno que se acercaron a negociar con ellos les advirtieron que el dinero que podrían obtener -si recurrían a la Justicia- iba a ser "menos de lo que nos ofrecían".



"El problema pasa porque, desde que se enteraron en la zona que nos están ofreciendo plata para dejar las casas, todos subieron al doble los precios y ahora están más caras que cuando comenzaron las negociaciones", argumentó Viviana, otra de las vecinas.



"Yo tengo una casa con cuatro piezas y con la plata que me dan me voy a poder comprar una de sólo dos piezas. ¿Cómo hago para vivir con mi familia en un lugar así? Estamos muy desorientados", cerró.



El pasado 27 de junio, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, junto con la Asesoría Tutelar, presentaron una cautelar ante el Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño -a cargo de Elena Liberatori- para impedir un desalojo.



Según indicaron en la presentación judicial, tiene carácter de "urgente", a fin de resguardar el derecho a la vivienda de las 50 familias del barrio que firmaron un petitorio (que fue presentado en el juzgado) para que se suspendan los desalojos.



Mañana a las 11,45 el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentará a la prensa el plan de obras para el predio, en el cruce de la avenida Piedra Buena y Hubac, en Villa Lugano.