Día histórico: El Reino Unido comenzó la vacunación masiva contra el Covid-19

El Reino Unido se convirtió este martes en el primer país del mundo en iniciar una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus Covid-19, aplicándole la dosis inicial a una mujer de 90 años.

Luego de conseguir la autorización de emergencia a favor de la vacuna de Pfizer y BioNTech, comenzó la vacunación esta mañana en Reino Unido. Margaret Keenan, una mujer de 90 años, fue la primera persona en recibir la dosis de la vacuna contra el virus que tiene en vilo al mundo. "Me siento tan privilegiada. Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo después de estar solo durante la mayor parte del año", dijo la mujer, que la semana que viene celebrará su 91 aniversario de vida.

Una abuela agradecida

El Ministerio de Salud del Reino Unido informó que "Maggie" fue vacunada a las 6:31 hora de ese país. Keenan es una ex asistente de joyería que se jubiló hace solo cuatro años. Tiene una hija, un hijo y cuatro nietos y espera poder volver a salir una vez que reciba la segunda dosis de la vacuna. "No puedo agradecer lo suficiente a May y al personal del NHS (Departamento de Salud del Reino Unido) que me han cuidado tremendamente, y mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que la tome; si puedo tenerla a los 90, ¡usted también puede tenerla!", enfatizó la mujer.

Meet Maggie: the first person in the world to receive a fully-tested and approved Covid-19 vaccine on the NHS. pic.twitter.com/eb2ijTMSLW — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020

El director ejecutivo de Servicio de Salud inglés, Sir Simon Stevens, elogió a todos los involucrados en la implementación del nuevo programa de vacuna. "Menos de un año después de que se diagnosticara el primer caso de esta nueva enfermedad, el NHS ha entregado la primera vacuna COVID-19 clínicamente aprobada; es un logro notable", destacó Stevens. "Un sincero agradecimiento a todos los que han hicieron de esto una realidad: los científicos y médicos que trabajaron incansablemente y los voluntarios que participaron desinteresadamente en los ensayos. Han logrado en meses lo que normalmente lleva años", agregó.

"Mis colegas de todo el servicio de salud están orgullosos de este momento histórico, ya que lideramos la implementación de la vacuna Pfizer-BioNTech", completó. En Reino Unido el programa de vacunación por fases será primero para las personas de 80 años o más y se pidió que los centros de ancianos contraten enfermeros para aplicar ahí también la vacuna.