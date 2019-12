Sin control

Aunque el 53% de los encuestados por la UADE dijo que “intenta mantener” un equilibrio adecuado entre proteínas, carbohidratos y grasas, esta práctica es más común entre las mujeres (59%) que en los hombres (47%), y entre las personas mayores de 50 años (68%). Por otro lado, resultó que dos de cada diez encuestados no leen los vencimientos de los productos antes de comprarlos o consumirlos, deficiencia que es más alta entre los hombres que en las mujeres. Otro hábito saludable que la población no incorporó lo suficiente es el de “controlar con frecuencia el colesterol”, ya que el 54% de los encuestados dijo que no lo hace, afirmación que es más común entre los hombres (59%) y entre los más jóvenes (77%).