Siete soles en el horizonte: un impactante fenómeno visual en China que se hizo viral

Al suroeste de Sichuan, en China, los habitantes de la ciudad de Chengdu vieron algo propio de la ciencia ficción: siete soles en el cielo. Un evento de este tipo, en pleno 2024, no tardó en tener difusión en redes sociales. Los videos e imágenes que se capturaron dieron la vuelta al mundo y, naturalmente, generaron infinidad de versiones, teorías e interpretaciones.

Según se vio, el fenómeno duró solo uno o dos minutos, tiempo suficiente para ser captado por las cámaras y suscitar debates. La mayoría de quienes vieron las filmaciones se mostraron confusos y dieron varias explicaciones posibles a lo sucedido: desde señales del fin del mundo a la posibilidad de que fuese un montaje.

Hasta que al final, la Sociedad de Astronomía de Sichuan explicó que el fenómeno era una ilusión óptica causada por la refracción y el reflejo de la luz del vidrio laminado de la ventana desde donde se hizo la filmación.

Pero en los últimos años, se han registrado varios fenómenos similares en distintos lugares de China. Según la prensa local, en 2023 y 2022 en Sichuan, Pekín y otros lugares también aparecieron de dos a cuatro 'soles'.

Es que en el país asiático son frecuentes los fenómenos ópticos conocidos como parhelio, que se producen gracias a una compleja combinación de condiciones meteorológicas: estabilidad atmosférica, presencia de nubes, abundancia de vapor de agua en el aire y cristales de hielo con ángulos específicos.

Seven "suns"🌞appeared in the sky of Chengdu, SW #China's Sichuan on Monday. The stunning phenomenon is likely a result of light refraction and scattering. pic.twitter.com/iN4ejMlbIT