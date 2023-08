Insólito: puso una cámara de seguridad y descubrió que su vecino le robaba desde hace meses

Un hecho insólito se dio a conocer en las últimas horas cuando un hombre puso una cámara de seguridad en su casa y descubrió que su vecino era quien le robaba desde hacía meses. Todo sucedió en el barrio porteño de Coghlan en el departamento del cuarto piso de la calle Estomba al 3000 donde el inquilino se mudó solo hace algunos meses.

Un día comenzó a notar que le faltaban cosas en su domicilio y al ver que no tenía violentada la puerta de ingreso, decidió poner una cámara de seguridad oculta. Por esa incorporación pudo averiguar que quién le robaba era ni más ni menos que su vecino del primer piso.

Lo pudo descubrir en la fiesta de cumpleaños de su sobrina cuando le llegó una notificación a su celular sobre movimientos en su casa. Cuando prendió la cámara pudo ver el momento exacto en el que su vecino entró a su departamento y se robó varios objetos.

“Lo veía en vivo y en directo, me parecía conocida su cara, pero no me acordaba que era del edificio. Me lo confirmó otro vecino", relató el hombre. De esta manera pudo corroborar que era dicho sujeto que se había llevado en varias oportunidades desde un queso rallado hasta 100 mil pesos en efectivo.

“Hace un mes empiezo a notar que faltan pequeñeces en mi casa. Pensé que me lo comí o que estaba loco porque no me acordaba. Un día me faltaron $100.000 de un cajón y ahí decidí poner las cámaras”, explicó.

En su testimonio indicó que de forma inmediata llamó a la Policía de la Ciudad pero el ladrón se percató de la cámara de seguridad y escapó-

Las autoridades informaron que el sujeto ya fue identificado y es intensamente buscado: "Es el hijo de la dueña del departamento pero no pudieron detenerlo ya que se fugó y hasta dejó abandonada a su perra. En su casa encontraron cosas que me robó como zapatillas de electricidad, queso, alargues, pero la plata no apareció”.