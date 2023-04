Es Coreano, ahora vive en Buenos Aires y se emociona con algo que en su país no puede ver

El coreano, llamado Jiwon, quedó asombrado ante la puesta del sol por un motivo muy particular y lo reveló ante los miles de seguidores que tienen en TikTok. "En Corea del Sur no podemos ver el atardecer por la polución", explicó en el clip que se viralizó en la plataforma de los videos con cientos de comentarios destacando a nuestro país, según detalla el diario Panorama.

Es así que su pareja, argentina comparte en la cuenta @flor_n_woni, sus experiencias cotidianas y divertidas. En los últimos días, se viralizó el clip donde se lo ve al muchacho oriental muy emocionado, casi hasta las lágrimas, mientras contemplaba el atardecer.

Y cuando la argentina le consultó por qué estaba así, el coreano le remarcó que en su país "no existía". Esto se debe a que la contaminación que padecen no permite verlo con claridad. "Muy hermoso, en Buenos Aires no hay polución", resumió el joven.

Flor describió en su video que mirar cómo el sol se esconde es una de las cosas que más valora de Argentina, mientras que Corea del Sur se encuentra actualmente entre los 10 países más contaminados del mundo. Una gran parte de esa problemática que se percibe en el cielo proviene de lugares industriales de gran escala.

La argentina Flor, conoció a Jiwon durante la pandemia, y a finales de 2021 pudieron conocerse en persona y comenzar su relación amorosa. Incluso, los jóvenes se casaron hace pocas jornadas y sellaron su amor sin fronteras.

Por su parte, los seguidores argentinos se vieron sorprendidos con la emoción del joven al ver el cielo y cómo la novia estaba tan asombrada que no dudó en compartir el clip de pocos segundos.

Como era de esperarse, el video superó los 500 mil reproducciones y cosechó de 50 mil “likes” en pocas jornadas. Muchos se enorgullecieron del país y lo remarcaron en los numerosos comentarios que postearon.

"Los mejores cielos del país que vi fueron trabajando en el campo en Corrientes", dijo un usuario. "Llevalo al norte argentino que se va a enamorar", respondió una joven y otra usuaria completó: "Nunca me voy a olvidar cuando Lady Di estuvo acá y dijo que nuestro cielo era bien celeste".