Brasil: delincuente intentó robar a una luchadora de UFC y terminó desfigurado

Polyana Viana es una luchadora brasileña de UFC que tiene 26 años y que en su ambiente es apodada “La dama de hierro”. Vive en Jacarepagua, un barrio de la zona oeste de Río de Janeiro, y un ladrón no tuvo mejor idea que intentar quitarle el celular en la puerta de su casa mientras esperaba un Uber el pasado sábado de noche.

“Cuando lo vi estaba muy cerca de mí. Me preguntó la hora, se la di y no se iba, por lo que atiné a poner mi celular en la cintura. Ahí me dijo: ‘dame el celular. No intentes reaccionar porque estoy armado’. Luego puso su arma en mi espalda pero noté que era muy suave”, contó a MMAJunkie, un sitio especializado en artes marciales mixtas.

“Estaba tan cerca que pensé: ‘si es un arma, no tendrá tiempo de sacarla. Así que me levanté y le di dos golpes y una patada. Luego cayó, lo atrapé con una llave mata león y lo senté en el mismo lugar donde estábamos. Le dije que esperaríamos a la policía”, narró.

Viana, cuyo registro en MMA es de 10-2 y en UFC 1-1, dijo haber estado siempre tranquila porque el delincuente “ni siquiera reaccionó después de los golpes”. “Creo que estaba asustado. Me pidió que lo dejara ir, pero yo estaba enojada y le dije que llamaría a la policía. Él me dijo: ‘entonces llama a la policía’. Tenía miedo de que le siguiera pegando”, explicó.

Cuando llegó la policía, notó que el “arma” que portaba el delincuente no era más que un pedazo de cartón con el que intentó asustar a Viana, quien recordó que no es la primera vez que vive un episodio así. En Belem tuvo que luchar con dos motociclistas que intentaron arrebatarle el celular, pero alcanzó a golpear a uno en el rostro y huyeron.