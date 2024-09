Escándalos, anuncios y perlitas de la gran fiesta de la televisión

Inesperadamente, “Telefé Noticias” se coronó el lunes como el gran ganador de los Martín Fierro, una edición glamorosa que tuvo de todo: buen rating, muchas perlitas, varios anuncios y algunos escándalos. Repasamos lo que dejó la gran fiesta de la televisión.

EL ORO QUE NO FUE

Todas las quinielas apuntaban a Santiago del Moro como el ganador del Martín Fierro de Oro. Incluso, hasta Yanina Latorre se animó a darlo por hecho. Sin embargo, el ganador del preciado galardón no fue una persona sino un programa que sorprendió: “Telefé Noticias”. Cristina Pérez (alejada momentáneamente del noti desde que su pareja, Luis Petri, asumiera como funcionario público) y Rodolfo Barili reavivaron el Rostina con un abrazo que emocionó a todos. ¿Vuelve la dupla más exitosa de las noticias?

CRIS MORENA BIEN ACOMPAÑADA

Mientras Tomás Yankelevich, desde el escenario, le dedicaba un discurso a su madre Cris Morena, que esperaba parada en el salón, la productora llamó a un joven para que la acompañara durante ese momento. El muchacho estaba visiblemente emocionado y en las redes no tardó en volverse viral. Se trataba de Valentín Giordano (21), uno de los hijos que Romina Yan tuvo con su marido, Darío Giordano.

UN “GH” REBOTADO EN LA PUERTA

Martín Ku, más conocido como el “Chino” de la última edición de “Gran Hermano”, llegó al Hotel Hilton, sin embargo, no lo dejaron pasar. Al parecer, sacaron mal la cuenta y no había en ninguna de las dos meses que el programa tenía en el evento, un lugar para él. Le dolió pero no se quedó sin comer: “Ya está, me voy a la costanera a comer un chori”, dijo en sus redes, y contó que aunque insistió, la respuesta fue negativa: “Pregunté nuevamente y no tengo lugar. Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado”.

EL PERDÓN DE SPOSATO

Santiago Sposato, actual movilero de “LAM”, ganó su primer Martín Fierro como mejor cronista o movilero, y en su discurso sorprendió al mencionar a Mariel Di Lenarda, periodista a la que él mismo había cruzado el año pasado para cuestionarle que no se merecía el Martín Fierro que se había ganado porque le correspondía a Yanina Latorre. En aquel momento, la actitud de Sposato fue repudiada y él pidió perdón.

Pero el lunes, cuando Sposato agradeció su premio, aseguró: “Quiero compartirlo especialmente con Mariel Di Lenarda, ella sabe por qué. Gracias por enseñarme los límites de esta profesión”. Tras ese comentario, la periodista le contestó, emocionada: “Querido Santiago Sposato, me dejaste sin palabras. Siempre supe (te lo dije) que sos un buen tipo, para mí nuestro episodio se superó al instante”.

EL CHIMENTO, PREMIADO

Por primera vez en la historia de los Martín Fierro, el género del chimento, representado por programas que cubren el mundo del espectáculo, fue distinguido y no solo con uno sino con dos. Uno para el mencionado Santiago Sposato, movilero de “LAM”, y otro para Marcela Tauro, como mejor panelista por “Intrusos”.

TELEFÉ EL MÁS GANADOR

En el conteo general, Telefé, canal que transmitió los Martín Fierro, fue la señal más premiada con 14 distinciones, incluyendo el Oro. Le siguió eltrece con ocho premios, América y El Nueve con 6, y en el último lugar la Tevé Pública y Net TV con una sola estatuilla. Ante tamaña diferencia de premios, Tomás Dente manifestó: “Soy miembro de Aptra. Y repudio tanta tendenciosidad en favor del canal que transmitió. Debería ser más uniforme y rescatar el esfuerzo de TODOS los canales de aire”.

EL RATING

Santiago del Moro abrió la ceremonia a las 21.15 con un piso de 15 puntos que le dejó la previa animada por Iván de Pineda y China Ansa. El segmento más alto ocurrió entre las 22.15 y las 22.45, cuando se produjo el pico de 19.8.

ANUNCIOS

Con un paso de comedia, durante la velada se anunció el regreso de Susana para este domingo con un big show con mucho dinero en premios y varios invitados famosos. Además, se anunció que en diciembre se estrenará la nueva temporada de “Gran Hermano”. A partir del 23 de septiembre, además, estará al aire en el canal de las pelotitas la nueva producción de Cris Morena, “Margarita”.