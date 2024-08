Jennifer López y Ben Affleck no pudieron tampoco esta vez y se separan

La cantante y actriz estadounidense Jennifer López finalmente solicitó el divorcio a Ben Affleck tras dos años de matrimonio, concluyendo así una historia de amor conocida en los medios como "Bennifer", que comenzó a gestarse a principios de los 2000, hace casi un cuarto de siglo.

Según los registros judiciales obtenidos por el sitio de primicias de la farándula estadounidense TMZ, la actriz de origen puertorriqueño presentó la demanda el martes en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, fijando el 26 de abril como fecha oficial de separación del actor de Hollywood. El día escogido para presentar los documentos coincide con el segundo aniversario de su fiesta de boda celebrada en una finca del estado de Georgia después de que contrajeran matrimonio de improviso un mes antes en Las Vegas.

De acuerdo con TMZ, López solicitó el divorcio sin recurrir a un abogado y no habría ningún acuerdo prenupcial. "Aparentemente, pensaron que este era un matrimonio para siempre, pero no resultó así", señala el medio. Asimismo, se informa que aún no se han resuelto los asuntos económicos derivados de la unión y las negociaciones continúan desde hace meses.

Desde el pasado mayo comenzaron a circular rumores sobre posibles problemas en el matrimonio que vaticinaban la ruptura. En los últimos meses, la pareja no convivía en la misma casa. López pasó la festividad del 4 de julio (día de la independencia de EE.UU.), el segundo aniversario de bodas y su 55° cumpleaños en una estadía prolongada en Los Hamptons, una zona de playa del estado de Nueva York, mientras que Affleck, de 52 años, permaneció en Los Ángeles durante gran parte del verano.

Asimismo, las celebridades pusieron a la venta en junio la mansión que compartían en Beverly Hills y Affleck compró una nueva propiedad por su cuenta. Pero las cosas no venían bien hacía tiempo. Un año atrás se viralizó un video en el que la pareja salía de un restorán, iban hasta su auto y Aflleck le cerraba la puerta del auto a López con visible fastidio.

Según la revista People, la relación entre ambos se volvió tensa debido a sus diferentes enfoques sobre la fama. "A ella le gusta abrir su corazón a sus fans y al mundo", mientras que "él es más introspectivo y privado. Ha sido difícil el día a día", comentó una fuente a la publicación.

Ben y Jennifer se conocieron en 2001, cuando J.Lo aún estaba casada con su segundo esposo, Cris Judd. Después de su separación al año siguiente, el actor le propuso matrimonio a la artista, pero cancelaron su compromiso y en 2004 terminaron su relación. López se casó con Marc Anthony ese mismo año y en 2005 Affleck también contrajo matrimonio con Jennifer Garner. Ambos matrimonios terminaron en divorcio.

La pareja se reunió en 2021, luego de que López terminara la relación con su compañero sentimental, Alex Rodríguez. Pero esta vez, tampoco funcionó.

¿Habrá una tercera?