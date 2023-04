Fátima Florez se separó tras 22 años de relación

Fátima Florez confirmó su separación de Norberto Marcos, tras 22 años de relación. Si bien la humorista aseguró a Intrusos que fue en el mejor de los términos, hay rumores de discusiones a los gritos en los camarines y de una posible infidelidad por parte del productor con una bailarina del staff.

“Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, afirmó la actriz, que viajó por primera vez a hacer sus funciones sin su compañero de tantos años.

La humorista se encuentra en Córdoba, aunque le costó mucho llegar para poder presentarse. Fátima perdió su vuelo y tuvo que salir en otro, llegando dos horas más tarde al teatro para hacer la función. Al terminar, salió muy conmovida por la devolución del público y tal vez por el difícil momento personal que está atravesando.

“No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse. En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”, dijo la artista a Socios del Espectáculo.

Fátima y Norberto ya no viven juntos “Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, aseguró la periodista Paula Varela, que destacó que la humorista nunca estuvo muy al tanto de la recaudación porque siempre delegó esa tarea a su pareja.

“Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá. Estamos los dos muy bien y nunca nos van a escuchar hablar mal al uno del otro”, remarcó Florez.

Por otro lado, Nancy Duré contó que hace un tiempo hubo una supuesta infidelidad por parte de Norberto, que Fátima perdonó pero que ahora habría salido de vuelta el reclamo durante la pelea. “Me dicen que en medio de estas últimas discusiones Fátima habría sacado una factura de hace unos cuatro o cinco años. En algún momento había una bailarina a la que el resto de la compañía no quería mucho porque le decían ‘la protegida’. Era íntima amiga de Fátima y estaba todo el tiempo con ella y con algún privilegio. Un día, alguien del staff le habría dicho a Fátima ‘abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta bailarina íntima amiga tuya que tanto protegés y tu marido’. Ahí hubo una gran crisis de pareja al borde de la separación. No sé si ella llegó a confirmar una infidelidad”, dijo la periodista, sin dar nombres pero remarcando que se trataba de una “bailarina morocha y alta”.