Premios Oscar: “Coda” fue la mejor película

La película "CODA" fue la ganadora del premio Oscar a la Mejor Película en el marco de la 94 entrega del mismo, mientras que "Dune" fue el film que logró más estatuillas, seis, al quedarle con el galardón en Mejor Edición de Sonido, Banda Sonora, Montaje, Diseño de Producción, Fotografía y Efectos Visuales.

Uno de los momentos más incómodos que e vivió en la noche del fue cuando Chris Rock subió a presentar el premio al mejor documental y, tras hacer un monólogo en el cual bromeó sobre algunas de las parejas presentes, entre ellas la de Penélope Cruz y Javier Bardem, habló de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith.

La broma que hizo Rock fue comparar su cabeza rapada con la del personaje de Demi Moore en la película "G.I. Jane" (1997), pero esta situación no le agradó a Will Smith, ya que Pinkett Smith había contado que sufre de alopecia, condición que hace que una persona pierda todo el pelo, o la gran mayoría.

Ante estas palabras, la molestia de la mujer quedó registrada en la televisión, pero Smith se paró de su asiento y fue directo al escenario a golpear al cómico, tras lo cual se sentó y le gritó: "No vuelvas a mencionar a mi esposa con tu maldita boca".

Tal como los televidentes y los invitados, Rock se quedó sin palabras, tras lo cual dijo: "Will Smith acaba de pegarme" y, ante los gritos de Smith de que no vuelva a hablar de su esposa, respondió: "Sí, lo voy a hacer".

Rock culminó el tema tratando de salir del paso, al mencionar que "ese fue uno de los mejores momentos en la historia de la televisión".



Las disculpas de Will Smith

Luego del tenso momento, Will Smith recibió el premio al Mejor Actor y dijo en su discurso que relató entre lágrimas: "Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas", señaló entre lágrimas.

"Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ´en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti´", añadió.

Asimismo continuó: "Quiero trasmitir amor, agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí con su historia, quiero ser un embajador de ese tipo de amor y de cuidado".

"Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams. El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar", culminó.



Los siguientes son los ganadores de los Premios Oscar 2022:

Mejor Película: "CODA" .

Mejor Actriz: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye" .

Mejor Actor: Will Smith, "King Richard" .

Mejor Dirección: Jane Campion, "The Power of the Dog" .

Mejor Canción Original: "No Time To Die" ("No Time to Die") .

Mejor Documental: "Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)" .

Mejor Guion Adaptado: "CODA" .

Mejor Guion Original: "Belfast" .

Mejor Diseño de Vestuario: "Cruella" .

Mejor Película Extranjera: "Drive My Car", Japón .

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur, "CODA" .

Mejor Película Animada: "Encanto" .

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose, "West Side Story" .

Mejor Sonido: "Dune" .

Mejores Efectos Especiales: "Dune" .

Mejor Cortometraje Documental: "The Queen of Basketball" .

Mejor Cortometraje Animado: "The Windshield Wiper" .

Mejor Cortometraje Live-Action: "The Long Goodbye" .

Mejor Banda Sonora: "Dune" .

Mejor Montaje: "Dune" .

Mejor Diseño de Producción: "Dune" .

Mejor Peinado y Maquillaje: "The Eyes of Tammy Faye" .