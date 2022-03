Abuso sexual: Claribel Medina reveló la charla sobre con Fabián Gianola

Tras varios meses en silencio, Claribel Medina rompió el silencio y contó la conversación que tuvo con Fabián Gianola luego de las denuncias por abuso sexual que recibió el actor a fines del año pasado. Ellos eran compañeros de elenco para la obra “Relaciones peligrosas” que se estrenaría para la temporada de verano, pero tras las acusaciones decidieron darla de baja.

“Me dio una enorme tristeza todo lo que pasó, yo esperé hasta que todas las voces fueran escuchadas porque hubo mujeres que sufrieron muchísimo, pero de la otra parte, tampoco creo que se la esté pasando para nada bien. Hoy veo que las voces que estuvieran calladas mucho tiempo digan lo que pasa y las voces se están escuchando”, expresó la actriz en un medio radial.

En este sentido Claribel manifestó que en estas ocasiones cuando uno no tiene que denunciar o refutar algo de la situación lo mejor es abstenerse de hablar u opinar y sin dudas ella lo hizo por mucho tiempo: "Yo estaba de viaje con mis hijas, me dediqué a la familia que estaba allá, no me enteré inmediatamente de lo que había pasado. Cuando llegué a la Argentina, él me mandó un mensaje para contarme la situación, pero no profundicé mucho porque yo no tenía mucho más para decir".

Luego la actriz señaló que toda la conversación fue por chat y que nunca se vieron para que él pudiera darle su perspectiva de lo sucedido: "Son cosas muy personales y si uno no puede aportar, para qué meterse. Mi contacto con él fue solo por chat, para saber qué era de su vida, pero nada más. Él tendrá que dar la cara sobre eso y la Justicia tomó una decisión, no me gusta meterme cuando yo no soy centro de ninguna situación y por lo menos yo elijo eso”.

Desde el año pasado Fabián Gianola recibió 7 denuncias por abuso sexual de actrices, una empleada doméstica y ex compañeras de trabajo. Luego de que la primera mujer sacó a la luz lo que debió afrontar durante años, muchas otras pudieron salir y confirmar lo que habían padecido. La semana pasada la justicia procesó por abuso sexual a Gianola y embargó sus bienes por $800 mil. A su vez se le impuso la "prohibición de mantener contacto mediante cualquier vía con la víctima".

