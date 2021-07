Nació la hija de Pampita y se revolucionó toda la televisión

Tras algunos días de mucha expectativa, ayer a la mañana Pampita dio a luz a su beba, Ana, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, y todo es alegría para la conductora y su familia. Ni bien se supo del nacimiento, todos los medios comenzaron a seguir el tema, que fue los más importante del día. Según se fue sabiendo a lo largo del día, la beba nació a las 9:30 por parto natural y pesó algo más de 3 kilos. La top se internó en la madrugada de ayer, cuando comenzó a sentir fuertes contracciones.

Luciana Pizzolorusso, madrina de la beba, habló con el ciclo de ElTrece, Nosotros a la mañana y confirmó con emoción la noticia: “Nació, está re bien. No sé nombre, no sé nada. Ay, qué alegría, qué merecida. Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta”.

Pocos embarazos generaron más expectativa y alegría que el de Pampita, quien tenía fecha probable de parto para el miércoles y se mostró súper activa tanto en su rol de jurado de La Academia como al frente de su ciclo Pampita Online. De hecho, ella había bromeado con que iba a parar de trabajar cuando comenzaran las contracciones.

Este embarazo de Pampita fue muy particular porque se trató del más mediático: es el primer hijo que tienen en común con Roberto, el amor que la modelo le pidió a su hija fallecida Blanca. Y además, la gestación y los primeros meses de crianza formarán parte de un reality show. Sí, todo muy normal.

Con la buena noticia conocida, muchos famosos felicitaron a Carolina y se emocionaron por saber que la beba lleva el primer nombre de su mamá.

Y tan loco es el mundillo de la fama que hasta el obstetra que atendió a la conductora estuvo hablando del parto en un programa de TV.

Hasta el cierre de esta edición aún no se habían conocido imágenes de la beba y su mamá sólo había hablado para su programa de televisión contando que estaba bien pero que se iba a tomar una siesta para descansar del largo trabajo de parto que tuvo.