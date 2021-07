Andrea Frigerio: “La ansiedad es la pandemia del siglo XXI, no poder estar calmos”

¿Qué es lo primero que supone usted que le preguntan a Andrea Frigerio cuando se la encuentran en la calle? Sí: ella misma cuenta que constantemente se le acercan y le preguntan cómo hace para mantenerse siempre espléndida, y sin hacerse cirugías.

“Se me acercan y me preguntan ‘cómo hacés, quiero llegar a tu edad como vos’, esas cosas. Entonces yo les empezaba a contar mis hábitos, y a los 10 minutos me frenan y me dicen ‘ah, que viva, que piola, con todo eso que hacés…. con razón’. Y sí, la verdad que sí: ¡con razón!”, cuenta Andrea Frigerio. Y se ríe, pero en realidad se trata de una anécdota seria, que esconde el aprendizaje de una vida para la actriz, modelo y conductora: para tener salud, una salud que trasciende la superficie, hace falta trabajar, esforzarse.

“Yo no hago sacrificios, yo hago lo que me gusta, esto es lo que yo elegí. Pero la vaca no da leche. Vos te tenés que levantar a las 6 de la mañana, ponerte las botas de goma, ir hasta el tambo, sentarte en el banquito y empezar a ordeñarla”, explica la actriz, una idea que la acompañó toda su vida y que decidió convertir en libro tras mil y una consultas sobre su belleza.

Así es cómo nació “Belleza emocional”, libro que presentó en 2018 y que ahora presentará, en charla amena, el próximo viernes, sábado y domingo vía streaming (entradas por PassLine). Un libro sobre el cuidado de uno mismo que aterriza en un momento de mucho descuido personal y emociones turbulentas, incertidumbre y miedos. También, en un momento donde las redes sociales han generado una obsesión con la imagen física en muchos jóvenes.

- ¿Cómo se diferencian tu concepto de belleza emocional de la idea de belleza superficial que promueven los medios y las redes?

- Lo mío es una invitación a hacer un culto del cuerpo, pero no de la imagen. Una invitación a cuidar nuestros cuerpos, a ser los dueños de nuestros cuerpos, a estar conectados con nuestros cuerpos, y no desconectados, haciendo lo que nos dicen desde el exterior. Este culto a la imagen que hay hace un tiempo nos está enfermando, nos está alejando de nuestra esencia, de lo que podemos hacer conociendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro proceso emocional. Mucha gente cree que hace una vida sana, pero repite hábitos, que cree que están bien, por confusión, porque les dijeron, y resulta que no son hábitos buenos para la salud física, emocional, en fin.

- ¿Cómo fuiste dando con esta idea, cómo fuiste construyendo este concepto?

- Todo eso lo fui aprendiendo desde chica, gracias a mis abuelas, que me enseñaron mucho de las cuestiones de la vida, como cuidar los dientes, el pelo, cómo estar conectada con mi cuerpo, mi biología: cuando era chica no me daba cuenta que lo que hacían era dejarme este conocimiento, sentía que era algo natural. Después me di cuenta que no: que ellas se habían dedicado cada una a formarme en este sentido. Toda esta información que fui acumulando a lo largo de mis 59 años, es información que quiero compartir.

- Llevás una vida entera trabajando en un medio donde la imagen está adelante, y donde muchas veces se presiona a los protagonistas a verse de una manera determinada. ¿Como hiciste desde joven para romper con esas imposiciones del medio?

- Yo siempre estuve muy conectada conmigo misma: no me dejo imponer algo desde afuera, cuando me doy cuenta de que algo está tratando de interceptarme, de captarme, enseguida me alejo de eso. Siempre estoy muy pendiente de qué me pasa a mí, me reviso constantemente, me escaneo física y emocionalmente: ¿quiero estar acá o no? ¿Me gusta esta situación? Me hago estas preguntas, y me respeto mucho: cuando mi esencia me dice “no estás cómoda”, yo no transo, ni por plata ni por ninguna cuestión que no sea estar donde quiero estar. Yo entré en un medio con muchas cosas positivas, y todas esas cosas negativas no me resultaban atractivas y las dejé de lado: uno va eligiendo constantemente ser quien es, si uno está en eje, dueño de su persona, de su cuerpo, de su mente, entonces elige lo bueno para uno. Uno puede estar en el lugar más horrible, pero elegir lo bueno para uno.

- Estas presiones del afuera también las sufre la gente hoy con las redes, las publicidades, el culto a la imagen. ¿Cómo se puede hacer para no ser vulnerables?

- Yo estudié biología: no me recibía, me faltaron algunas materias, pero todo el proceso fisiológico, la química de los cuerpos, es algo que siempre me interesó mucho. También aprendí lo que es un código genético: si yo no estoy conforme con mi código genético, con como vine de fábrica, y quiero ir en contra de eso, estoy frita. Yo puedo tener un cuerpo perfecto para mi código genético, pero si quiero tener las piernas más largas, o ser más rubia, es una batalla perdida. Yo invito a ser perfectos, dentro de nuestros caminos posibles. Y para eso es fundamental conocerse, saber cuáles son esos caminos posibles dentro de nuestra biología. Esta es la invitación que hago. Si después, estamos enfocados en la imagen, y queremos cambiar cosas imposibles de cambiar, te digo que no me leas, no me escuches, no es ese el camino. Nadie te va a decir, ni Andrea Frigerio, ni un libro, ni un streaming, qué tenés que hacer, si no te querés comprometer y ser tu mejor versión.

El contacto con la gente

Frigerio lanzó “Belleza emocional” en 2018, pero hasta este año no había podido presentarlo. Siempre en movimiento, la actriz que fue parte de “ATAV” en 2019, estrenó una película en 2020 (“El Encanto”) y fue convocada para otros proyectos en cine y series, motivo por el cual no hubo tiempo de hablar de su libro.

“No había encontrado nunca el momento de hacerlo de esta manera, dedicándole el tiempo que se merece. Cuando presenté el libro, estaba llena de trabajo, de películas, de series. Con el tema de la pandemia aflojaron, entonces decidimos dar este servicio vía streaming, que es la forma de poder estar en contacto con el público”, comenta Frigerio, y dice que, desde ya, le gustaría mucho más hacer el espectáculo de forma presencial, algo que no descarta de cara al futuro.

“Si me dan los tiempos, me gustaría llevarlo a la gente. Mucho más que el streaming, lo que me gusta es el contacto con la gente, soy muy conversadora, me gusta que me cuenten, porque, como decía mi abuela, cuando uno habla, se pierde la oportunidad de aprender”, comenta risueña.

El retraso hace que la charla vía streaming llegue en un momento muy particular del mundo: plena pandemia, con tanto miedo, con tanta incertidumbre… Panorama ideal para que se disparen todo tipo de malos hábitos.

- ¿Cómo se hace, en estos tiempos de miedo, de tensión, de literal desconexión de todo, para sostener hábitos saludables y conectarse con uno mismo?

- De eso vamos a charlar un rato en el streaming… Calmar la mente es todo un trabajo. La ansiedad es mucho más que lo que estamos viviendo: estamos todos alterados, la ansiedad es la pandemia del siglo XXI, se gestó en el siglo XX y está en su máximo esplendor ahora. Esta es la verdadera pandemia, no poder estar calmos, no poder estar conectados. Eso es un ejercicio que uno tiene que hacer, una conversación con uno mismo, una relación de pareja con uno mismo. Hay que tener una conversación constante con uno mismo, volver siempre a uno, para que el afuera no me saque de mi eje, porque si no me voy a perder, voy a salir volando como una hojita en el viento.

- En lo personal, ¿cómo te tocó atravesar este año y pico de pandemia? ¿Pudiste seguir trabajando, en actividad?

- Mi actividad de conductora nunca frenó: siempre seguí haciendo conducción de eventos. Fue increíble la cantidad de eventos que conduje de manera virtual, en un estudio con un croma verde, donde después aparecía todo un paisaje, un decorado que parecía el Teatro Colón… miles de eventos así, que conducía desde un estudio, donde ni siquiera tuve contacto con ninguna persona, llegaba, me ponía el micrófono y me ponía a hablar. Y además, me tocó hacer una serie para Star+, en Argentina y en España. Tuve que viajar, en el medio de la pandemia, miles de hisopados… Ahora estoy grabando para Telefé ‘El primero de nosotros’, y tengo previstas algunas cosas.