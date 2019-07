El dramático pedido de casamiento de Burlando a Barby Franco

Marina Calabró trajo la primicia del casamiento de Fernando Burlando y Barby Franco a su columna de Lanata sin Filtro. En ella, contó toda la intimidad de la proposición y hasta aseguró que la celebración se realizará en la primera quincena de diciembre.

“Ambulancia. Shock eléctrico. Había arreglado con los jugadores que me ayudaron a subir a la camilla. En el tercer shock vi que se asustó en serio y que no le gustó nada. Entonces, saqué el anillo que tenía guardado en la ambulancia y le dije. “Es la segunda vez que resucito; no voy a esperar una tercera”, explicó brevemente Burlando.

Una de las personas que estuvo presente en la proposición fue Jésica Cirio, gran amiga de Barby y de Burlando, quien hasta celebró el casamiento con un video de la pequeña Chloé.

La propuesta, en caso de concretarse, coronaría los cinco años de relación entre Barby Franco y Fernando Burlando. A lo largo de todo este tiempo, hubo muchas peleas y reconciliaciones. La única oportunidad en la que avanzaron con respecto al casamiento sucedió en 2017, aunque ninguno de ellos tiene un buen recuerdo del momento ya que terminaron rodeados por una terrible tragedia. El hotel en el que se estaban hospedando fue el lugar de un tiroteo que dejó 50 muertos.

A comienzos de 2019, habían indicado otra fecha tentativa de matrimonio, que supuestamente se realizaría en marzo. Sin embargo, la boda se volvió a cancelar. “No se dio… colgamos“, se limitó a responder Barby cuando le preguntaron el porqué. Sin embargo, la modelo y panelista explicó: “Hicimos la lista de invitados ¡y eran como mil personas! Era muy caro pagar todo eso…”