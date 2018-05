Wanda Nara contó por qué Icardi no estará en el Mundial

Jorge Sampaoli no convocó a Mauro Icardi a la Selección Argentina en la Copa del Mundo y Wanda Nara rompió el silencio, luego de sus picantes mensajes en las redes.

"Yo ya lo sabía, pero él tenía esperanzas. Hay cosas que no tienen explicación. Es una injusticia porque él se lo merece", disparó en comunicación telefónica con Perros de la Calle, el programa de Andy Kusnetzoff por FM Metro.“Cuando (los jugadores) decidieron levantar la veda con los medios , el único que no salió a dar notas fue Mauro. 'Tenés que hablar', le dije. 'Gorda, si vuelvo a la Selección quiero que sea por mis logros, no porque me senté a hablar', me respondió”.

“No sé qué más tenía que hacer para representarnos. Es el capitán del Inter hace tres años y con todas las letras. Adentro y fuera de la cancha. Hay jugadores que se metieron por dar notas o porque un compañero lo pedía. Y Mauro eso nunca lo quiso hacer porque es recontra humilde", agregó. “¿Si hay motivos extrafutbolísticos? Prefiero reservarme esas cosas… Me da tranquilidad saber que Mauro es el futuro 9 de la Selección y de Sampaoli. Quizás el momento no era ahora. Mauro espera con tranquilidad que llegue su momento. Hay cosas que no tienen explicación", aseguró Nara.

“Mauro no está dolido, él es muy tranquilo. Está seguro de que más adelante va a llegar su momento. Hablé con Jorge (Sampaoli) y fue muy claro y muy sincero, y lo valoro, lo respeto. Los dos fuimos muy sinceros. Lo que hablamos, queda entre nosotros", concluyó sobre su conversación con el DT.