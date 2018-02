La curiosa restricción que Dalma Maradona impondrá a los invitados a su casamiento

Después de muchas idas y vueltas, Dalma Maradona contará con la presencia de su papá Diego Armando Maradona el día de su casamiento. Pero para que esto suceda tuvo que advertir a todos sus invitados de una curiosa regla.

En el programa de radio Un Chino le consultaron si en su boda habrá o no teléfonos permitidos. A lo que ella respondió: “Creo que no, con todo lo que eso implica, creo que va a haber gente que se va a enojar mucho”.¿Por qué quiere poner esta condición? “En realidad, (lo de los celulares) tiene que ver con que no quiero que nadie joda a mi papá ni nada de eso“, cerró.

Así Dalma confirmó que su papá estará en la fiesta que tanto espera y por la que tuvo que viajar a Dubai a “negociar” la asistencia del Diez.

¿No será mucho?