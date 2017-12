Araceli González bajó 10 kilos con una "dieta natural"

Araceli González tomó una de las decisiones más importantes de su vida en 2015, cuando terminó de rodar Guapas. Después de muchos años de adicción, dejó el cigarrillo y aunque fue una elección 100% positiva, trajo sus consecuencias: aumentó 10 kilos. Obviamente, se puso las pilas y empezó una nueva dieta para suplantar con alimentos saludables los huecos que antes llenaba el tabaco, que para ella -y tantos fumadores- era un gran curador de ansiedad.

Por empezar, el horario para Araceli es fundamental. Siempre cena antes de las 22, porque así le da tiempo a su cuerpo de hacer la digestión, que es uno de sus puntos más débiles. De hecho, después de años de "panza hinchada y malestar estomacal", decidió hacerse estudios y encontró que es intolerante a las proteínas contenidas en la harina del trigo, la cebada, el centeno y la avena. Desde entonces, dejó de comer con gluten.

"Consumimos alimentos naturales, tenemos una huerta en casa y comemos de lo que nos da. Preferimos más pescado que carne vacuna. Dejamos las gaseosas hace rato, tomamos té verde, porque tiene un montón de propiedades que hacen bien. Lo bebemos frío con las comidas. En la heladera, las bebidas que siempre hay son agua, limonada y té verde. Todo natural, no consumimos nada que tenga químicos", enumeró.

"Como muchas ensaladas, mi preferida es la de rúcula, queso de cabra y arroz. También tengo mi personal trainer, para entrenar con ejercicios aeróbicos y pesas y hago yoga y meditación. Solo me cuido con cremas que me hidratan y nutren la piel. Voy a la dermatóloga y me hace radiofrecuencia. Pero lo más importante es la alimentación. El cambio siempre es de adentro hacia afuera", cerró.