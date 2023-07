Álvarez Rodríguez estuvo en Viamonte y conversó con vecinos

A tan solo dos semanas de las elecciones Paso 2023, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, visitó este viernes el municipio de General Viamonte y participó de distintas actividades junto a dirigentes y militantes del espacio de la Corriente Peronista de la Militancia en las localidades de Baigorrita y Los Toldos.

Junto a la diputada provincial del Frente de Todos y precandidata a renovar su banca, Viviana Guzzo; los precandidatos a intendente por Unión por la Patria, Daniel López, y a primer concejal, Miguel Martínez; visitaron Baigorrita.

Luego junto a López y Guzzo, y la secretaria de Juventud del PJ bonaerense, Amira Curi, recorrieron el centro de Los Toldos, donde dialogaron con comerciantes y vecinos de la localidad cabecera.

En rueda de prensa, Álvarez Rodríguez reivindicó la gestión del gobernador Axel Kicillof y enumeró “las transformaciones que vemos cuando recorremos la provincia de Buenos Aires. A lo largo y ancho no hay municipios ni del interior ni del conurbano que no hayan recibido obras”. En referencia a General Viamonte, remarcó que “las localidades de Los Toldos y Baigorrita son testimonio de estas obras. Los asfaltos y los desagües pluviales en barrio Juan el Bueno, las cloacas en Baigorrita, las viviendas, los lotes con servicio, toda una política desplegada en el territorio para que los vecinos y vecinas del municipio y de toda la Provincia tengan más infraestructura y mejores oportunidades”.

Sobre las candidaturas locales, Álvarez Rodríguez destacó que “desde este espacio de Unión por la Patria, promovemos una lista con mucho compromiso y vocación de trabajo que encabeza nuestro querido ingeniero Daniel López como precandidato a intendente, acompañado por Miguel Martínez como primer concejal y Viviana Guzzo como precandidata a diputada provincial”, y destacó que “con todos los equipos integrantes de la lista van a hacer que el proyecto de Viamonte se sume plenamente al de la Provincia y de la Nación”.

En tanto, López criticó la gestión del actual intendente y aseguró que “nosotros vemos que los municipios vecinos que no son del color político de nuestro gobernador se han llenado de obras y, sin embargo, General Viamonte no puede construir 84 casas porque no se trabajó en los terrenos.”

“Lo que venimos a ofrecer a nuestras vecinas y vecinos son nuevas ideas, ganas, voluntad de hacer las cosas y capacidad, porque tenemos la experiencia, somos un equipo y tenemos quien nos respalde”, sentenció.

En referencia a la baja participación ciudadana en las últimas elecciones, Cristina Álvarez Rodríguez manifestó que “la oposición viene con un objetivo muy claro que es saquear a la provincia de Buenos Aires y al país. Por eso es importante que cada vecino y cada vecina se acerque a votar el 13 de agosto y nuevamente el 22 de octubre”.

“Quiero decirles a todos y todas que somos plenamente conscientes de los problemas que tenemos. Después del terremoto Macri, que nos hizo tanto daño y que nos dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional, es difícil ponerse de pie. Las reconstrucciones son siempre difíciles. Pero quiero asegurarles que estamos trabajando al 100% con Sergio Massa y con Axel Kicillof” expresó la Ministra, al tiempo que subrayó: “no queremos retroceder, no queremos volver atrás”.

Por su parte la diputada Viviana Guzzo afirmó que “ fue una hermosa recorrida con Cristina y Daniel en Los Toldos y Baigorrita en la que hablamos con vecinos, vecinas y comerciantes. Creemos que las familias de nuestro distrito tienen la posibilidad de elegir un intendente que defienda sus derechos, estoy convencida de que con las ganas y la capacidad de Daniel López lograremos el General Viamonte que nos merecemos.