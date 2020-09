Flexas: “Con el buen clima, vamos a fomentar que la gente se junte en espacios abiertos”

General Viamonte atraviesa un momento sanitario complejo por el coronavirus y, en diálogo con Democracia, el intendente Franco Flexas se refirió al cansancio de los profesionales de la salud, la importancia de la responsabilidad social y anticipó que, en un futuro cercano, autorizarán actividades para que los familiares puedan reunirse de manera segura.

- ¿Cuál es la situación epidemiológica de General Viamonte?

- Venimos con un atraso importante en los resultados de los hisopados, nos dijeron que ya se va a regularizar pero necesitamos que los resultados estén en 24 o 48 horas para hacer un mejor seguimiento de los casos. Por otro lado, los médicos están muy cansados, en los pueblos la cantidad de recursos humanos y profesionales es menor, entonces eso lleva a que haya un desgaste más rápido del personal. Llevamos un mes y medio, los profesionales han tenido que trabajar mucho, por eso piden a la comunidad que los ayuden. Si bien hubo una merma de casos, necesitamos que bajen aún más para poder autorizar actividades, porque puede haber un rebrote si hay relajamiento en la gente.

- ¿Se advierten menos reuniones sociales, que son consideradas principal foco de contagio?

- Se advierten menos reuniones sociales, eso lo vemos también en la cantidad de casos positivos, que baja. Seguramente hay gente que se sigue juntando pero, en general, notamos buena predisposición de los vecinos. También hay que pensar que estamos en septiembre, los días están lindos, la gente está cansada y necesita encontrar otros ámbitos donde juntarse. Hay que aprovechar el buen clima para fomentar que la gente se junte en espacios abiertos, en el patio de una casa, no lugares cerrados que complican la situación.

- ¿Tienen previsto autorizar encuentros entre familiares y amigos?

- Por una cuestión de fase no podemos pero, en un futuro inmediato, habilitaríamos las actividades deportivas todos los días al aire libre. Depende de un avance de fase y que la Provincia nos permita, pero estamos pensando en un sistema para que la gente se pueda encontrar en lugares abiertos.

Nosotros seguimos ajustados a la dinámica de Fases que plantea la Provincia, sabemos que va a haber cambios de criterios porque la verdad es que las Fases 1 y 2 ya no van a existir, en el Conurbano funciona bien el nuevo sistema así que, seguramente, será anunciado por el gobernador y el presidente en los próximos días.

- ¿Hay intención de ampliar el horario de circulación en pueblos con pocos casos de Covid?

- Sí, tenemos que destrabar el horario de los pueblos, el problema es que son comunidades muy chicas y hay mucho vínculo entre los vecinos, entonces es más factible que el virus se disemine más rápido. Estamos pensando en habilitar actividades por cantidad de habitantes.

- En la Granja Hogar la situación está complicada

- Sí, hay empleados y residentes que dieron positivo. Hoy por hoy, hay un sector donde están alojados los pacientes positivos y otro donde se alojan los que dieron negativo o no presentaron síntomas, estamos siguiendo bien de cerca ese tema.

- ¿Qué lectura hace de la interna en el radicalismo?

- Ya hubo declaraciones del oficialismo partidario respecto de que hay que postergar las elecciones, así que así será seguramente, por suerte entendieron que estamos en una pandemia. Lamento que haya habido una fecha para presentar listas en pleno pico de pandemia para el interior, para mí es vergonzoso que hayan hecho eso, se generaron situaciones que no eran necesarias en este momento. Algunos sectores del radicalismo, lamentablemente, no saben dónde estamos viviendo y es muy difícil trabajar así. Desde la oposición tenemos una idea de construir una alternativa de gobierno, no pensamos en una interna partidaria sino en cómo gobernar a partir del 2023. Las reuniones son activas, permanentes, cada vez se suma más gente para construir lo que viene. Entendemos que quienes están en lugares de poder son quienes tienen que liderar este nuevo tiempo. No deja de ser un espacio de construcción –que hoy tiene un punto que es la interna radical- pero de acá en adelante se va a ver el crecimiento del mismo.

- ¿Qué mensaje tiene para la comunidad respecto de hacer un esfuerzo más para contener la situación sanitaria?

- Desafortunadamente ha llegado la enfermedad en este momento, después de tantos meses, tenemos que perder el miedo pero no olvidarnos de la responsabilidad individual. El miedo paraliza y ahí uno comete errores. Tenemos que tener más conciencia y noción de lo que hacemos día a día, si nos cuidamos es más difícil contagiarnos. Hay que aprender a convivir con el virus, porque vino para quedarse. Al virus no se le gana, está entre nosotros, como cualquier otro virus, y hay que convivir con él, al menos hasta que haya una vacuna, que eso será dentro de uno o dos años. Tenemos que vivir esta nueva normalidad y empezar a pensar en el verano que se viene para volver a reencontrarnos con los familiares.