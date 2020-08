El infectólogo Eduardo López dijo que en el Distrito hay brote por conglomerado

El médico infectólogo Eduardo Lopez, asesor de gobierno y exsecretario de Salud de Viamonte, en diálogo con lostoldosesnoticia.com.ar afirmó que si bien en el Distrito había un brote de Covid-19, estaba controlado.

“Hay que trabajar para que no se expanda porque, si no, puede ser importante. Hay que hacer un esfuerzo por parte de toda la comunidad. Cuando existe brote en el conglomerado, hay que tratar que no sea contaminación comunitaria en forma importante”, dijo.

Respecto al número de casos positivos en Viamonte, opinó que no era crítico pero había que tener cuidado. “En nuestros municipios arranca con reuniones, partidos de fútbol, mateada, asado, sobre todo en gente joven, son casos con contactos estrechos, por lo cual hay que evitar que se disemine, porque lo hace muy rápidamente y cuando afecta al adulto mayor, estamos en problemas”, explicó.

Por eso hay que evitar que el “brote por conglomerado” no se transforme en “contaminación comunitaria”.

El infectólogo dijo que había que hacer distanciamiento social, en las casas y al aire libre, porque al aire libre el contagio disminuía pero existía igual.

“La gente joven puede contagiar a familiares que tienen co-morbilidades y pueden enfermar gravemente. El mensaje al adulto joven y al joven es entender que no es que ‘a él no le va a pasar’, ni que sea enfermedad benigna, sino que puede contagiar a la gente que quiere”, manifestó.

Respecto a la gente que venía de las afueras del Partido, el especialista afirmó que tenía que hacer la cuarentena y que ante el mínimo síntoma, consultar para que el municipio haga el hisopado y saber si está infectado o no. “Hoy ante un simple dolor de cabeza acompañado un poco de tos, hay que hacer hisopado; un dolor de cabeza acompañado de por dolor de garganta, también; si uno tiene vómitos y un poco de dolor de cabeza; si uno tiene diarrea y un poco de dolor de garganta, lo mismo. Y si tiene dudas, llamar al teléfono que tiene el municipio que le van a explicar bien todo esto. No hay que quedarse con síntomas en la casa, porque el que tiene síntomas ya contagia”, afirmó el doctor López.

Explicó que en general, la enfermedad en un adulto sano, en un 80 a 85 por ciento de los casos era totalmente benigna, que cursaba “como una gripe fuerte, a veces con dolores musculares importantes, a veces con tos y con fiebre durante cuatro o cinco días y se recupera”, pero en el resto, del 15 al 20 por ciento, iba a internación y un grupo a Terapia Intensiva.

“El gran problema es cuando la persona infectada tiene co-morbilidades, el adulto mayor con otras enfermedades de base, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, obesidad, enfermedad pulmonar. Esos individuos hay que evitar que se enfermé porque puede llegar a ser muy grave, esto sucede en porcentajes muy bajos, no supera el 5 o 10 por ciento”, apuntó.

Laboratorios saturados

En General Viamonte, según lo informado por el municipio, en los últimos días, hasta ayer había al menos 50 casos activos de coronavirus, pero teniendo en cuenta los últimos hisopados, los resultados iban a empezar a llegar a Viamonte entre 72 y 96 horas después.

Esto es así debido a la saturación en los laboratorios por los brotes en toda la Región. Las autoridades señalaron que desde el viernes último las muestras se rotularán en A, B y C, para que las A que son los más complicados en síntomas lleguen en 24 horas

Cabe mencionar que, por el momento, la investigación epidemiológica no ha determinado transmisión comunitaria. “Sí tenemos un bloque de contagios por conglomerado que es lo que se está intentando controlar”, apuntaron desde el Municipio.

Remarcaron la importancia de no compartir el mate, el cigarrillo, los cubiertos, los vasos y las tazas. Usar tapabocas, higiene de manos y distanciamiento social de 2 metros.

“En las casas, lavarse las manos al ingresar y durante varias veces al día, desinfectar las superficies como picaportes, mesas, barandas o pasamanos. Aumentar la ventilación abriendo ventanas o ajustando el aire acondicionado. Evitar el contacto con otras personas, tanto de manos como de rostros y cubrirse al toser o estornudar”, señalaron .

Caso estrecho

El doctor Claudio Escobari, médico clínico del Hospital Municipal de General Viamonte “Dr. Eugenio Vargas”, explicó que caso estrecho se considera a la persona que estuvo más de 15 minutos con una persona, o más, que dio positivo o es sospechoso, y que estuvieron sin protección, en un ambiente cerrado.

“Si es caso sospechoso y se lo hisopa, cualquiera de las personas que haya estado en 48 horas previas en contacto con la persona hisopada se considera contacto estrecho. En el caso de los médicos, como en mi caso, veo a los pacientes con barbijo, máscara facial, no soy contacto estrecho de este paciente, más allá de que lo haya revisado, porque estuve con los medios de protección. Hay un 0,5 de posibilidades de contagio si el personal de salud cuenta con todos los medios de protección”, aseguró.