"Puede ser que la cuarentena haya sido larga"

El médico infectólogo Eduardo López, ex secretario de Salud del municipio de General Viamonte y actual integrante del equipo asesor del presidente de la Nación Alberto Fernández, mantuvo un diálogo con el programa radial Hora 11 y se refirió al brote de Covid en el Distrito. En este sentido, indicó que "hay que evitar que el brote se expanda, lo tienen controlado por ahora, tiene que hacer un esfuerzo la comunidad, el número de casos no es crítico, esto arranca con mateadas, partidos de fútbol, asados, lo que ocurre en Viamonte es un contagio por conglomerado, con contactos estrechos, hay que tener cuidado y evitar que se disemine y que se transforme en transmisión comunitaria".

"Hay que mantener el distanciamiento, evitar las reuniones en casa y al aire libre, la gente joven puede contagiar a los adultos mayores", comentó López y agregó que "la gente que viene de afuera tiene que quedarse en su casa y hacer cuarentena, tienen que consultar si tienen síntomas aunque sean leves". Por otro lado, apuntó que "la enfermedad, en un joven sano, en un 80% de casos, es beningna, cursa como una gripe fuerte, hay que evitar que se enfermen las personas con comorbilidades y adultos mayores."

Respecto de la Fase 5, López dijo que "no tiene que haber pánico pero sí respeto al virus, mantener la distancia, usar el barbijo, evitar reuniones sociales y llamar si se presentan síntomas, no hay que demorar la consulta porque se sigue transmitiendo el virus" y agregó: "hay que evitar la muerte y las medidas que se toman son las adecuadas, por ahí duró mucho tiempo la cuarentena pero, por otro lado, la gente no cumplió la cuarentena, fue incompleta, se pudo haber testeado más, el ministro de Salud reconoció que se testeó de manera tardía, por eso es importante el operativo Detectar, preferible testear a uno de más y no de menos".