Viamonte en fase cinco: "El virus va a llegar, es lógico"

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, se refirió a la nueva etapa que atraviesa el distrito, la fase cinco de distanciamiento social preventivo, y habló sobre la nueva normalidad en la vida de los vecinos.

"Tenemos que ser conscientes de lo que podemos y no podemos hacer, tenemos la posiblidad de salir del estado de encierro y angustia que genera no poder ver a familiares ni amigos, pero si vamos a juntarnos seamos diez, no veinte", destacó Flexas en radio Viamonte y agregó que "el virus va a llegar, tenemos que tratar de que no se contagie mucha gente junta para que no colapse el sistema".

Por otro lado, Flexas dijo que "los primeros cuarenta días fueron los más difíciles, no sabíamos nada de la enfermedad, la gente estaba mal, con muchas necesidades, me agredieron por las redes, por privado, yo entendía sus reclamos pero, a la vez, teníamos que cuidarlos a ellos, respetando las indicaciones de los epidemiólogos".