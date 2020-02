Unas 26.000 personas visitaron el fin de semana el carnaval de Los Toldos

Arrancó el carnaval en varios distritos bonaerenses y en Los Toldos, la comuna que administra el intendente Franco Flexas ya se disfruta de su enorme tradición de carnaval. La música, el color y la alegría se adueñan de esta ciudad durante todo el mes de febrero. Más de 26.000 personas disfrutaron de las tres primeras noches el pasado fin de semana, donde el viernes 7 comenzó la diversión para cientos de vecinos y turistas que llegaron a disfrutar del espectáculo.

Batucadas, comparsas, carrozas y cientos de artesanos le dan vida a una de las fiestas teatrales a cielo abierto más convocante de la región.

En los rostros de los participantes se puede ver la satisfacción de mostrar los ritmos de sus batucadas, ya que se prepararon durante todo el año para este momento.

Lo que viene

Las tres últimas noches se celebrarán este viernes 14, sábado 15 y domingo 16. El espectáculo comienza pasadas las 22 y se extiende hasta las 3 de la mañana. Las comparsas son las mayores protagonistas que animan con bailes, silbatos, bombos, platillos y redoblantes, pero hay personificaciones increíbles trabajadas en cartapesta. Durante las noches de carnaval, los trabajos son evaluados por un jurado especializado que se fija en los colores, los apliques de los trajes, las coreografías, los ritmos y la cantidad de artistas en escena.

El cierre del carnaval toldense será el próximo domingo 16 de febrero, día que se espera la mayor cantidad de público, con una puesta escénica imperdible de la artista Ángela Leiva.

Los puestos de gastronomía están a cargo de los clubes, que ofrecen una variada oferta de productos para que la escapada sea un plan perfecto para toda la familia.

Algo de historia

El carnaval es una fiesta popular en el mundo y cada lugar lo celebra a su manera. En Los Toldos la tradición comenzó en 1915. Desde ese entonces, se conserva como una fiesta popular divertida, alegre, en la que el carnaval no se ha vuelto plenamente comercial como en otras ciudades del país. "La Capital de la Alegría", que es como la llaman todos a esta ciudad, permite que durante el carnaval los vecinos puedan interactuar con los participantes, no hay vallas que los separe, la gente puede llevarse su reposera, no se cobra estacionamiento ni entrada y cada noche tiene un gran cierre musical.