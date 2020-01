Sociedad Rural de Viamonte: "Por el momento, no va a haber cortes de rutas ni tractorazos"

Martín Griguoli y José Fassler, dirigentes de la Asociación Rural de General Viamonte, visitaron el programa radial Hora 11, de la ciudad de Los Toldos, y se refirieron a las retenciones al campo y la situación actual del sector. En este sentido, apuntaron que "el impuestazo a nivel provincial y aumento de las retenciones es un sacudón grande para nosotros, se habla de ser solidarios y tenemos retenciones para el campo desde 2002, siempre dicen que las van a sacar pero siguen en aumento" y agregaron que "para que se tenga una idea: este año, el presupuesto del municipio de General Viamonte es de alrededor de 800 millones de pesos y, de Los Toldos, se van dos mil millones de pesos solamente en retenciones y por año, para que se tenga en cuenta lo que aporta el sector ".

"Cuando no se ve que se tiene un retorno directo duele, sobre todo por la forma en que lo hacen, no hay consulta, siendo que hay predisposición de diálogo de la mesa de enlace. Esto retrae todo, es plata que se va del pueblo, no nos afecta solo a nosotros sino que lo sufren los comercios, los transportistas", indicaron y agregaron que "si bien tuvimos buenas cosechas, dos años atrás hubo sequía y recién ahora la gente se está recuperando; es decir, cuando nos va mal, no nos acompaña el Estado, al contrario, nos sigue sacando, y cuando el clima acompaña el Estado debería sacar un porcentaje de ganancia pero no tanto". Por otro lado, detallaron que "el impuesto por una hectárea sembrada de maíz es de 650 dólares, sin ponerle valor a la tierra, para el propietario, para el contratista la situación es mucho más difícil. Son grandes los números que se mueven en el campo, por el costo de los insumos, entonces cuando se termina el año, vemos que hay mucha plata que se va en impuestos".

Con una clara demostración de enojo, Martín Griguoli y José Fassler insistieron con que "cuando hubo una mala campaña, también se llevaron la plata; siempre igual, siempre estamos poniendo. Dicen que es por la pobreza, pero pobres hay cada vez más, evidentemente el problema no somos nosotros sino los políticos, porque nosotros tenemos las mismas necesidades que cualquier ciudadano común, nosotros no vivimos con lujos, lo que ganamos lo invertimos en el pueblo. A los políticos les sirve crear esa grieta entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto no tiene fin".

"Nosotros no tenemos problemas de aportar, pero tampoco quedar al límite de perder dinero por lo que estamos produciendo, la estructura del Estado es cada vez más grande, ellos no se achican, el esfuerzo tiene que ser para todos", señalaron los dirigentes de la Sociedad Rural de Viamonte y añadieron que "en cuanto a las medidas a tomar, por ahora decidimos hacer visible el reclamo por las retenciones y vamos a esperar a que haya bajada de línea de Carbap. Por el momento no va a haber cortes de ruta, camionetazo ni tractorazo, no queremos molestar a la gente, solo queremos que sepan cómo es la situación".