Acostumbrándose a sufrir para ganar

GENERAL VIAMONTE

Este equipo que desde el inicio mismo del campeonato viene liderando la tabla de posiciones, en las últimas jornadas no viene mostrando los pergaminos acostumbrados. Ya ese equipo aplomado, eficaz, contundente, efectivo, parece no ser el mismo, ¿relajación, exceso de confianza, aburguesamiento?, o tal vez el típico bajón que sufren temporariamente las buenas formaciones. Una semana atrás le costó mucho conseguir los 3 puntos en Coliqueo, es cierto, con uno menos durante largo lapso, y el pasado domingo no fue la excepción, poco se notó la diferencia en los números, lo que indica las estadísticas, entre el primero y el último. En la primera mitad el líder fue muy tibio, a pesar que el frio calaba hasta los huesos, muy pocas situaciones de gol frente a los arcos, una de las más claras en los pies de Pezoa, y casi nada más, a pesar que es verdad, el viento favorecía a la visita, que supo esperar bien, consciente de que en un “golpe a golpe”, ataque por ataque, era inferior, y con varias ausencias importantes, supo sobreponerse a ello. Para el complemento los esperanzados hinchas locales, imaginaban otra película, con el fuerte factor climático en su favor, la calidad de sus protagonistas, pero nada de esto pasó a lo largo de los minutos.

Cierto es, la posesión de la pelota, circulación, moverla de un sector del terreno al otro, pero Vega en líneas generales ni se inmutaba, los espacios se le cerraban a los de celeste, no había fórmula para romper ese esquema practico e inteligente que le superpuso Estévez. En ese contexto Cabral se debatía en el quite y la distribución, Piccirillo se perdía ante una férrea marcación. Irremediablemente las agujas del reloj corrían aprisa, pero Defensores sufría 5' fatales, los que cerraban el partido. Primero por la expulsión de Bovio a instancia de Espinosa que le muestra merecidamente la segunda amarilla.

Entonces el puntero entendía que si no se podía por abajo, se intentaba con pelota parada. Iparraguirre lo tuvo, se luce Vega, pero a los 43' de otro centro por izquierda, no cierra bien Monía, y el ingresado Luján en soledad abre el tanteador, una agónica victoria que alivia desde lo estadístico, pero que comienza a preocupar desde lo futbolístico, a eso hay que agregarle una salvada providencial de Bartoletti ante el ingresado Velasco Saa, en lo que podía ser el empate. Otra victoria, casi de carbónico, en dos fechas consecutivas, ante dos rivales que se debaten en la zona de debajo de las posiciones, que cuesta más de lo esperado, y sabiendo que en la que viene tiene una gran prueba de fuego: el primer clásico desde el inicio de esta segunda mitad del torneo.