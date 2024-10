Éxito rotundo de la Fiesta del Cordero Alberdino al Asador 2024

La vigésima Fiesta del Cordero Alberdino al Asador en la localidad de Juan Bautista Alberdi, partido de Leandro N. Alem, se llevó a cabo durante el último fin de semana con entrada libre y gratuita.

La fiesta tuvo lugar en el predio del ferrocarril de la mencionada localidad, con muchas actividades al aire libre, entre las que se destacaron los juegos de riendas, desfile de carruajes, concurso de asadores y mucha música. Además, no faltaron los artesanos, pilcheros y emprendedores.

Así, el concurso de asadores se llevó a cabo el día sábado y convocó a distintos asadores de la región. Luego, desde las 17, transitaron por el escenario los Campedrinos, Ballet Distrital, Calegaris y Monada. También hubo juego de riendas y desfile tradicional del que participaron locales y visitantes, caballos y carruajes.

Cabe destacar que, el viernes por la noche se hizo el Fogón Cultura, en la apertura de la vigésima edición de la Fiesta del Cordero Alberdino al Asador, donde hubo también canto y baile, con la presentación de Legüeras y Chicha Sosa.

Reconocimiento a los “hacedores”

El día domingo, se realizó el reconocimiento a aquellas personas que trabajaron para que hoy la fiesta cumpla ya con 20 ediciones. Así, en el Escenario Mayor de la Fiesta se procedió a entregarles las menciones de la mano del intendente, Carlos Ferraris y de distintos funcionarios. Los reconocidos fueron:

- Ángela Valient

- Graciela Díaz

- Rosa Prado

- María Inés Figueroa

- Estela Romero

- Ramón Pérez

- Oscar Colombo

- Celestino Recarte

- Eloy Pascual Acebes

También fueron reconocidos los Delegados Municipales que estuvieron en funciones durante esos 20 años transcurridos:

-José Luis Pérez

-Mario Gatti

-Amilcar Daniel Picca

-Darío Enrique Zapata

Por último, fueron homenajeados los locutores “Tato” Mesías y “Tavi” Pernas, cuyas voces ya son el símbolo de la Fiesta, manteniendo bien arriba el espíritu.

“Queremos agradecer de alma a quienes pensaron que podía ser posible una fiesta popular en Juan Bautista Alberdi, y fueron aportando su trabajo, su responsabilidad y su entrega a lo largo de estos 20 años que estamos cumpliendo”, destacó Ferraris y agregó “aunque muchos no se enteran, acá hay gente poniendo el hombro desde mucho antes, en tareas que ahora parecen invisibles, pero que de no haberlas previsto hoy no habría fiesta, como los kilos y kilos de leña cortada, el acondicionamiento del terreno, la iluminación, y muchas cosas más. Me refiero a los queridos compañeros municipales, a los del Corralón”.

En ese sentido, el Jefe Comunal dijo: “Nuestro reconocimiento igualmente para cada una de las instituciones, a las que cuando les preguntamos qué les parecía, si se hacía o no la Fiesta, porque no era fácil tomar la decisión, dijeron que sí rotundamente, que la hiciéramos, que ellos iban a participar, y acá están, atendiendo a cuatro manos a la enorme cantidad de gente que se hizo presente. Los felicito también por el compromiso de cumplir con excelencia con la Representación Artística Institucional, que nos brindó 21 presentaciones magníficas el fin de semana anterior, además de las vidrieras que presentaron durante la semana en la localidad poniendo el clima previo” y añadió “mucha pero mucha gente tiene que ver con este resultado: la Dirección de Cultura, el sonido, la organización, la seguridad que custodió el Predio pero también la localidad, Tránsito que ordenó y coordinó. Los funcionarios clave que aportan su experiencia y sus conocimientos, Daniel Picca, Darío Zapata, Nancy Grimaldi, Daniel Adami, Leandro Reynoso, no me quiero olvidar de nadie porque todos se merecen nuestro agradecimiento”.

Por último, destacó: “En una época donde parece que la Cultura fuera un ciudadano de segunda, acá tenemos a los artistas locales, al Ballet Distrital con su puesta, y con el Pericón con tantos participantes. E insistimos, a no olvidar a los delegados municipales que en estos veinte años se esforzaron para que no se perdiera este momento de festejo y de reunión, a pesar de las críticas que recibíamos de alguna fuerza política que se oponía a que la entrada fuera gratuita para todo el mundo. Y nosotros salimos a bancarla, y acá estamos, cumpliendo 20 años”.