ARBA pasó por Vedia con la Campaña “Simplificate”

Durante la semana, llegó a Vedia “Simplificate” de ARBA, un programa que allana dificultades, unifica tramitaciones y evacúa todas las consultas. La carpa estuvo instalada en la Plaza Rivadavia donde los vecinos se pudieron acercar y despejar dudas.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la entidad, Cristian Girard expresó: “Estamos con un operativo de servicios, en el marco de la campaña “Simplificate”, que de alguna manera es la filosofía de trabajo que nos pidió el Gobernador Kicillof que le diéramos a la Agencia cuando asumí el cargo. Una gestión que busque simplificar y reducir la carga impositiva a los sectores medios, a los comerciantes, a los profesionales independientes, pero que al mismo tiempo fortalezca los recursos provinciales buscándolos con progresividad en los sectores de alta capacidad contributiva”.

En ese sentido, dijo que “asumimos la tarea inversa: bajar la carga impositiva a los sectores medios con la reforma del Régimen Simplificado –al que ya se adhirieron más de 850.000 monotributistas en dos años, un resultado súper positivo, y vamos por el millón”. Además, resaltó que “es por adhesión voluntaria, y tiene muchos beneficios: no se presentan más declaraciones juradas, quedan excluidos de los regímenes de retención bancaria, se abona un monto fijo por mes según categoría de monotributo, y se logra una consecuente reducción del costo financiero porque no adelanta el pago, y se dejan de acumular saldos a favor –que era un gran problema, porque el trámite de devolución se volvía engorroso. Ahora quienes tengan saldos a favor pueden ver en la web que el procedimiento de devolución se agilizó”.

“Lo más destacado es que en el marco del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos no hay más declaraciones juradas, no hay más retenciones, y se paga menos. Y como adicional este año incluimos en la Ley Impositiva –también por iniciativa del Gobernador Kicillof- una bonificación de doce meses para las nuevas altas. Aquí en Alem, por ejemplo, hay 740 monotributistas que todavía no adhirieron al Régimen Simplificado; si lo hacen, tendrán un año entero bonificado. Es para aprovechar”.