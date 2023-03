Ferraris realizó a apertura de la primera carrera universitaria presencial

El pasado viernes 3 de marzo se inició el curso lectivo de la carrera Licenciatura en Administración Agropecuaria, que se dictará en el Centro Universitario de Vedia de manera presencial, a cargo de la Profesora Nadia Barak.

Al respecto, el intendente municipal, Carlos Ferraris expresó: “Para nosotros este es realmente un día histórico. Estamos dando el primer paso de la primera carrera universitaria presencial en el distrito. No sé si ustedes dimensionan el salto de calidad que eso representa”, y agregó “siempre sumábamos convenios con varias universidades, pero siempre se trataba de carreras de dictado no presencial, y de universidades privadas”.

En ese sentido, explicó que ahora el panorama es más abarcativo todavía. “No sólo son carreras presenciales sino también de universidades públicas. Por un lado, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y por otro la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)”, especificó Ferraris y remarcó que “las generaciones anteriores no tuvimos esta posibilidad. Los que estudiamos en Lincoln –quienes ahora tienen un micro que los lleva y los trae gratis- viajábamos a dedo. Y estudiamos igual, como podíamos. Por eso, porque no olvidamos nuestra época de estudiantes, es que pensamos en ustedes, en apoyarlos trayéndoles carreras que se cursen aquí y que tengan aplicación y salida laboral inmediatas. Estamos decididos a que no se repita nuestra historia, a que estudiar sea una opción verdadera, no un sueño imposible”