Alem cuenta con dependencias de la Ayudantía Fiscal

En el día de ayer, se reinauguró en Leandro N. Alem el edificio de la Ayudantía Fiscal, un lugar que concentra gran parte de la tarea judicial en lo penal, aliviando así la tarea de otras dependencias superiores.

En el acto estuvieron presentes el Intendente, Carlos Ferraris; el Fiscal General del Departamento General Junín, Dr.Juan Manuel Mastrorilli; la titular del Centro de Atención a Víctimas (CAV) del Ministerio Público Fiscal, Dra. Carolina Rossi, y el Ayudante Fiscal del distrito, Dr. José Ignacio Fernández, quienes brindaron un panorama sobre la tarea que se realiza y los nuevos servicios que se podrán tener a partir de ahora.

“Las ayudantías fiscales son el resultado de una política descentralizadora que se inició en 2005, cuya principal tarea es la de generar un acceso a la justicia a la población del distrito. Tenemos determinadas funciones que establece el Código; quien sigue teniendo la decisión final es la Fiscalía de Junín”, expresó el Dr. Fernández se expresó acerca de la naturaleza del trabajo local. Y agregó que “nosotros asumimos todo el trabajo inicial en una causa, y desde ahora por suerte casi hasta el final. Aclaremos que las personas pueden realizar las denuncias penales correspondientes o en la comisaría o acá mismo en la Ayudantía Fiscal, Pueyrredón 40 de Vedia. Los peritajes se llevan a cabo con la Policía de Junín, médicos forenses y todo el personal técnico y judicial necesario".

Por su parte, la Dra. Carolina Rossi explicó la tarea del Centro de Atención a la Víctima. “Tenemos un gran porcentaje de trabajo vinculado a la violencia familiar o de género. En todo el distrito, es el único lugar que cuenta con un Centro de Atención a la Víctima descentralizado, con un perito que está físicamente acá, lo que nos permite abordar la problemática desde el primer momento, incluso hasta en el lugar del hecho. Eso redunda en un montón de beneficios en relación a la víctima”.

Además, dijo que “hoy todos los funcionarios que trabajamos en el área estamos obligados a estar capacitados en las perspectivas de género, por lo que podemos abordar las singularidades de esas coyunturas. Hubo antes situaciones en las que la víctima no sostenía la denuncia, pero actualmente es el Estado el que continúa con la causa una vez iniciada, realizando una tutela que se continúa en el tiempo. Cuando la víctima no puede por múltiples factores continuar con el caso, el Estado se hace cargo del tema".

Por último, el Fiscal General Dr. Juan Manuel Mastrorilli manifestó que su cargo no está descentralizado, “que la cabecera esté en Junín no quiere decir que sólo trabajo allí, soy fiscal general de todos los distritos que componen el área. Mi tarea es múltiple, desde asegurarme que las ayudantías fiscales cuenten con las instalaciones y el personal necesario para realizar el trabajo de modo eficiente, hasta las políticas de investigación en los casos. La ley no me permite dar instrucciones particulares en una causa, sino ordenar los pasos que se deben seguir en todos los casos por igual”. Y argumentó que “nuestro departamento lo componen nueve partidos; lo que hemos hecho desde el año pasado es generar las oficinas técnicas de identificación de personas (OTIP). Cuando pesa una imputación contra una persona, hay que recabar sus antecedentes penales, por lo que se hace una ficha con su fotografía, una huella digital, y se busca si hay antecedentes. Si la persona está detenida y tiene que declarar, por ejemplo, viene acá y no tiene que ir a Junín, con el costo y el riesgo de fuga que puede implicar el traslado. Desde ese lado se agilizó muchísimo. Si el proceso penal marcha bien, se esclarece rápidamente. Cuando los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- marchan bien, la democracia está a salvo”.