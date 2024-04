Ferraris criticó a Milei: "No hay una línea de trabajo ni de gestión"

En diálogo con Democracia, el intendente Carlos Ferraris se refirió al perjuicio que sufren municipalidades como Alem por la falta de continuidad de la obra pública con fondos nacionales.

“El panorama es realmente muy complicado; lo que se vive a nivel nacional o, bueno, lo que todos los argentinos y argentinas están percibiendo. La verdad es que las decisiones políticas que está tomando el actual presidente perjudican absolutamente a las provincias y, por ende, a los municipios”, afirmó.

“Nosotros no estamos exentos a todas esas decisiones, por lo cual estamos haciendo el esfuerzo necesario, entre otras cosas, para evitar que el municipio tenga que sacar empleados, como principal objetivo”, dijo.

“Hoy estamos tratando de proteger y garantizar la fuente de trabajo a todos los empleados municipales y, a la vez, tratando de acompañarlos con paritaria abierta. Cada dos meses nos estamos sentando para tratar de ir mejorando sus ingresos. De hecho, este mes ya tenemos acordado otro incremento más. El anterior había sido el 30% y seguramente vamos a estar cerrando un nuevo acuerdo a partir del lunes para fin de mes”, afirmó.

Salud

El jefe comunal también fijó como prioridad el sistema de salud. “Nosotros en el distrito tenemos como único oferente el sistema de salud municipal, el cual cuenta con el Hospital Central de la ciudad de Vedia, pero también con las unidades sanitarias en Alberdi, en Alem; las salas de primeros auxilios en El Dorado, en Fortín Acha, en Colonia; y con los CAPS: el Centro de Atención Primaria y Salud en Vedia y otro CAPS, barrial, también”, detalló.

“Con todo el sistema de salud llegando a todas las localidades del distrito es lógico que los insumos hayan aumentado notablemente: todo lo que es descartable, todo lo que es medicamento, todo lo que es oxígeno. Con lo cual es otro gran desafío; y además la demanda ha aumentado”, mencionó.

“Mucha gente que estaba pagando la prepaga, hoy está achicando gastos y, entre esos, ha dejado de pagarla. Por tal motivo, alguien que se atendía a lo mejor en otras ventanillas fuera del distrito, como Junín, hoy se está atendiendo en nuestro sistema municipal de salud”, dijo, para agregar que, más allá de ello, seguían invirtiendo en comodidades, nuevos insumos, tratando de traer profesionales, sostener lo que ya tienen.

Servicios

El intendente fijó como otra de las prioridades sostener los servicios a la comunidad.

“Realmente nosotros tenemos toda la red de recolecciones, de limpieza, municipal. Y la red vial, o sea, los caminos rurales, también son municipales. Con lo cual, a su vez, estamos haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en tiempos de cosecha, para tratar de que todos los productores puedan levantar su cosecha. En estos días pasaron más de 100 milímetros y, por suerte, ya se están transitando los caminos, está todo el equipo trabajando”, afirmó.

Paralizadas

El jefe comunal se refirió a las obras de Nación que quedaron paralizadas, entre estas la Planta Depuradora de líquidos cloacales: “Se hizo todo el movimiento de suelo, llegaron algunos insumos, y hoy ya está paralizada”, comentó.

“ Así que estoy viendo de qué manera poder golpear puertas para pelearla, para reactivarla. Lo que pasa es que el gran problema que estamos teniendo hoy simplemente es en Nación: no saber a dónde golpear puertas y con quién, porque no hay una línea de trabajo, no hay una línea de gestión”, dijo.

También mencionó como otra obra parada la del Centro de Desarrollo Infantil, que era un jardín maternal: “Tenemos una obra de educación, que es un nuevo edificio para el CEAT, Centro de Estimulación Temprana, que está prácticamente en un 80% terminada la obra, pero la empresa se retiró, está parada”, agregó.

“Entonces estamos tratando de ver si nos pasan la obra a Provincia o si nosotros podemos hacer algunas etapas para tratar de terminarlo con fondo educativo. La verdad es que es una pena, porque es un edificio enorme, hermoso y que hacía falta. Y que llegue a ese punto, quedando prácticamente terminado y abandonado. Es realmente una pésima decisión del presidente abandonar toda la obra pública”, lamentó.

“Y con viviendas lo mismo. Nosotros tenemos 127 viviendas en construcción, los cuales están en un 50% de avance de la obra. Hace unos meses que está parada la obra. Sin embargo hemos hecho unas gestiones con la ministra bonaerense Silvina Batakis, y también con el gobernador, así que estamos ya en movimientos administrativos. Creo que vamos a tener la reactivación pronto”, se esperanzó.

Fiestas populares

Respecto a la revalorización de las fiestas populares, el intendente destacó que estas generaron una gran inversión por parte del municipio, pero también un gran rédito por la cantidad de personas que las visitan.

“Estamos a favor de las fiestas populares – aseguró- , para nosotros no es un gasto, sino todo lo contrario, es una gran inversión”.

“A través de la inversión que hacemos movilizamos a todas las instituciones que son las que atienden las cantinas en nuestras fiestas populares. Por supuesto que son todas con entrada gratuita. Son fiestas de 25.000, 30.000 personas, y esas personas consumen, ¿no? Entonces a todas esas personas las atienden nuestras instituciones a través de la cantina. A las instituciones no les cobramos ningún canon para participar, para armar la cantina, sino todo lo contrario: las acompañamos. Ellas trabajan, hacen las inversiones y, finalmente, todas las ganancias que obtienen son directamente para ellas”, destacó.