El ciclista Lito Ruiz volvió a ganar en el Campeonato Argentino XCM

El pasado fin de semana, en La Falda, Córdoba, se llevó a cabo el Campeonato Argentino de XCM, que contó con dos exigentes recorridos: uno de 120 y otro de 70 kilómetros.

En esta destacada competencia, el ciclista rojense Gustavo "Lito" Ruiz brilló al consagrarse campeón en la categoría Máster C1, superando a Federico Badde, de Potrero de Los Funes, quien llegó en segundo lugar. Además, el desempeño de los representantes de la ciudad fue notable, ya que Néstor Phillips también subió al podio, logrando el tercer puesto en la categoría Máster D1, donde el primer lugar fue para Walter Confalonieri, de Neuquén. Además, en la división Sub-13, Octavio Mangiaterra finalizó cuarto, mientras que el vencedor fue Luciano Gay, de San Miguel de Tucumán.

Por otro lado, en la categoría Máster A, Hernán Maldonado finalizó en la posición catorce, con el triunfo de Christian Espamer, de Los Reartes.

Clasificaciones

MASTER C1 (28 participantes)

1º Lito Ruiz (Rojas) 4.23.41

2º Federico Raúl Badde (P. de los Funes) 4.24.07

3º Germán Maldonado (Almafuerte) 4.25.32

4º Martín Alarcón (Tres Arroyos) 4.32.17

5º Rafael Bonomi (Tres Arroyos) 4.43.23

MASTER D1 (7 participantes)

1º Walter Confalonieri (Neuquén) 4.46.33

2º Jorge Fernández (La Plata) 5.12.42

3º Néstor Philips (Rojas) 5.43.14

4º Daniel Silva (Luján) 5.16.37

5º Gustavo Homar (San Pedro) 6.05.09

SUB 23 (12 participantes)

1º Luciano Gay (Tucumán) 3.53.14

2º Matías Yanes (Río Tercero) 4.11.02

3º Federico Jankunas (Mendiolza) 4.12.49

4º Octavio Mangiaterra (Rojas) 4.18.15

5º Daniel Espinoza (Tunuyán, Mendoza) 4.20.35

MASTER A (29 participantes)

1º Christian Espamer (Los Reartes) 3.57.39

2º José Hernández (Tucumán) 4.08.57

3º Sebastián Fernández (V. Mercedes) 4.18.37

4º Luis Rivero Freire (La Falda) 4.48.41

5º Walter Wendel (Cosquín) 4.21.09

14º Hernán Maldonado (Rojas) 5.00.28

La competencia más austral del mundo

Cabe recordar que, en el año 2023, se quedó con el primer lugar de su categoría y el sexto puesto de la general de la Karukinka Gravel Race, la carrera de ciclismo más austral del planeta. La misma, lleva a los participantes a descubrir en Chile uno de los caminos menos explorado por el ser humano en un entorno natural virgen y puro como es el extremo sur de la Isla Tierra del Fuego.

Así, Lito fue parte de la primera versión de la competencia, en la que logró quedarse con la pole de su categoría y terminar sexto en la general en la competencia que se desarrolló entre el 6 y 9 de diciembre recorriendo un total cercano a los 400 kilómetros entremedio de pampa, bosques autóctonos, lagos, ríos y de los dos pasos montañosos más australes que existen.

El objetivo fue “llegar a donde muy pocos han llegado”, en un territorio que se abre al mundo y deja mostrar su belleza oculta y que solo ha estado allí para unos pocos, pero que gracias al esfuerzo de gente pionera será en un futuro, uno de los polos turísticos más emblemáticos del confín del mundo.

La Karukinka (Nuestra Tierra), es una carrera de gravel racing por etapas, donde cada competidor debe completar un total de 4 etapas, cerca de 400 km con más de 5 mil metros acumulados. La fecha elegida es diciembre porque es la mejor temporada climática de la zona. Además, la luz natural de esta época es un plus tanto para la competencia como para las actividades postcarrera.

La carrera contó con categorías Open Damas y Varones Gravel (todo competidor y menores de 34 años), Master Damas y Varones Gravel (35 a 49 años) y GrandMaster Damas y Varones (50 en adelante). Además, existió la categoría Duplas Mixtas Gravel y las categorías MTB Damas y Varones General. “Las carreras de gravel siempre las corro con la mountain bike, porque no tengo gravel y porque no hay tanta diferencia, no beneficiaba mucho porque los terrenos eran muy rodadores. En el primer día, pude hacer una diferencia de 15 minutos y después fui regulando el nivel, y empezando a estar siempre lo más adelante posible en la general”, contó Ruiz.