"El objetivo es volver a poner en valor la planta de reciclaje de la ciudad de Rojas"

Desde hace aproximadamente dos meses, la Dirección de Ambiente de Rojas, a cargo del secretario de Producción, Ezequiel Restaine lleva adelante “Va de Vuelta”, un programa donde el ciclo de los residuos comienza a cerrarse gracias al aporte de todos los rojenses que se comprometieron a llevar sus residuos separados a los Puntos Verdes impuestos por el municipio en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, Restaine se mostró muy satisfecho con la aceptación del programa por parte de la comunidad y resaltó que: “Estamos muy contentos porque cerramos el círculo virtuoso que comenzamos con toda la comunidad a hacer. Esto es un trabajo de todos que hoy podemos materializar, de la mano de los recicladores urbanos que se encuentran trabajando”. Y destacó que “lo que en casa era basura, hoy se convierte en recursos, y estamos muy felices con los compañeros trabajando en esto”.

Inicio del proyecto

Todo comenzó por iniciativa de la gente que realizaba la separación de residuos en sus casas. “Había muchas personas que ya estaban haciendo reciclaje en sus hogares y no sabían dónde canalizar ese trabajo que hacían. Entonces, fue encontrarle una respuesta a eso”, explicó Ezequiel y agregó “empezamos a investigar qué se hacía en otras ciudades y encontramos lo que son los eco tachos, que le facilita al vecino la separación de residuos”.

En ese sentido, contó que era necesario llegar a un punto de acopio para que las recicladoras pudieran trabajar de manera más higiénica y con condiciones de seguridad. Entonces, entre el hogar y el depósito faltaba un eslabón. “Encontramos el eco tacho. Eso se entrega gratuitamente y ahí se acumula todo lo que es plástico, vidrio, metal, latitas de gaseosa y latitas de conserva. Eso va a los puntos verdes que están destinados a la ciudad”, sostuvo Restaine y agregó “pero aún nos faltaba un paso, que eran los recolectores porque venía el camión recolector y se llevaba todo junto. Entonces también había que romper con eso”.

Al respecto, mencionó que una empresa de Rojas, que realiza el servicio de logística a grandes empresas, se ofreció a hacerlo gratuitamente a la comunidad como parte de su responsabilidad empresarial. “Al municipio este servicio le representa cero costo”, afirmó el Secretario de Producción y agregó “de ahí lo llevamos a un galpón donde los recolectadores urbanos realizan la separación y tratamiento para su posterior venta”.

“Lo bueno de esto es que ya no hablamos de basura, sino hablamos de recursos. Los chicos de ahí lo venden. Se lo juntamos para ellos. Una vez que están en el galpón, es material para que ellos clasifiquen”, especificó y explicó que aún no son una cooperativa de reciclaje porque la masa crítica no es tan abundante, pero que es una idea a futuro.

Campaña de educación

Restaine contó que en Rojas existen 11.000 familias según el último censo y que recién se repartieron 350 eco tachos. “Nos queda mucho por hacer, pero lo importante es que pudimos darle respuesta a un sector de la sociedad que tenía esta necesidad y que ya venía realizando esta tarea”, resaltó el funcionario.

En cuanto a realizar una campaña de concientización por parte del Municipio, dijo que “es una idea a futuro. Muchas empresas se han acercado para ofrecer charlas en las escuelas. La idea es hacer un proyecto para poder llevarlas a cabo e involucrar también al sector privado”, y añadió “creo que el año que viene se va a sumar mucha más gente, porque creemos que son los chicos quienes llevan el mensaje. Ellos son agentes multiplicadores y son los que, un poco, educan ambientalmente a los papás”.

En ese sentido, reconoció que también se pensó en las escuelas como Punto Verde, poniendo un día puntual de recolección y relanzando lo que es la eco botella.

Por último, en cuanto a la respuesta de la gente Restaine dijo que “la verdad fue maravillosa, estamos sorprendidos para bien y con ganas de que siga creciendo el proyecto”, y concluyó “el objetivo es poner la planta de reciclaje en valor, hoy son cuatro hectáreas que el municipio tiene para la planta de reciclaje pero que no está funcionando como tal. Si hay gente trabajando y que maneja el plástico, pero bueno, la idea es ponerla a pleno durante el 2024”.

Más Puntos Verdes

Días pasados, fueron colocados nuevos Puntos Verdes en la Plazoleta de Barrio Parque en Av. Larrea entre calles Avellaneda y Solís; y en el espacio público de Barrio Brown se trabaja en su instalación en el lateral de calle Dardo Rocha entre el Bv. Moreno y la cuadra Almirante Brown, detrás de la sede de la Secretaría Municipal de Obras Públicas. Aquí quedará habilitado próximamente. Cabe destacar que en los distintos Puntos Verdes se pueden depositar cartones, plásticos, metales y vidrios.

“Con el compromiso de todos podremos reducir la cantidad de residuos que llega al basural, convertir la basura en un recurso y colaborar con los recicladores urbanos mejorando sus condiciones de trabajo. Todos juntos por el cuidado del Ambiente”, resaltaron desde el Municipio.