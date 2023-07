Candidato radical denunció que Abad y el Foro de Intendentes le “bajaron” la lista

Guillermo Lionetti, concejal del bloque Juntos del distrito de Rojas, brindó una conferencia de prensa anoche donde confirmó que no competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias que se desarrollarán en agosto y responsabilizó de la situación a Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincial, y al Foro de Intendentes Radicales.

De esta manera, en Rojas, la interna de Juntos se dará entre el radical Román Bouvier y el referente del Pro, Hernán Quintana. Lionetti, presentó su lista y avales en La Plata el sábado pasado, pero no fue aprobada por los apoderados del espacio. “Toda la responsabilidad recae sobre Abad y el Foro de Intendentes Radicales”, dijo el concejal. “Esto se soluciona con una llamada por teléfono a Maximiliano Abad para que nos dejen participar y nosotros hasta el lunes tenemos tiempo”, anexó.

Lionetti explicó que hace un par de meses le dijo al Comité Radical que quería ser candidato a intendente porque su equipo tiene ideas, proyectos y sabe cómo manejar el municipio. “Hablé con Mario Raposo (presidente del Comité UCR), a quien le dije que no quería tener ninguna sorpresa, porque me venían diciendo que no me iban a dejar, pero el Comité siempre me apoyó; hasta el mismo Román (Bouvier) me dijo que era bueno tener internas y que fortalece al partido”, reveló.

Lionetti dio a entender que hubo una maniobra que no le permitió presentar su lista. “El Foro de Intendente Radicales decidió que donde haya un partido radical, no tuviese contra, que no haya interna”, detalló.

“La lista la recibieron y nunca la cargaron en el sistema, esto es una decisión política, es una desilusión total, hace mucho que me vengo callando, la política no es esto”, sostuvo Lionetti. “Abad es el responsable de que pase esto, que esta coalición se haya ido con Patricia Bullrich”, disparó.

Foto: gentileza de agenciaserviciosinformativos.com.ar